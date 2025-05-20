Bloomberg: российский завод СПГ в Арктике запустил еще одну линию

Находящийся под санкциями ЕС и США российский завод сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» продолжает развиваться и уже запустил вторую производственную линию. Она получила название Train 2 и имеет годовую мощность в 6,6 млн т, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом месяце издание сообщало, что в конце марта на «Арктик СПГ-2» было произведено сжигание топлива. Процесс, попавший на спутниковые снимки, мог свидетельствовать о частичном возобновлении работы завода.

Полномасштабную выработку сырья на «Арктик СПГ-2» остановили в октябре 2024 года из-за нехватки оборудования и снижения спроса на фоне введенных санкций. Прошлым летом завод произвел несколько партий СПГ, но покупателей для них не нашлось. Одним из ведущих акционеров проекта остается НОВАТЭК.

Подробнее о деятельности завода — в материале «Ъ» «”Арктик СПГ-2” гнет свою линию».