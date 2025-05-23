Reuters: «Арктик СПГ-2» остановил производство на первой очереди

Находящийся под санкциями ЕС и США завод НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» приостановил работу первой линии сжижения газа из-за переполнения резервуаров. Об этом рассказал Reuters источник, знакомый с ситуацией. В НОВАТЭКе на запрос агентства не ответили. В марте поступала информация о том, что очередь возобновила работу на низких мощностях.

Очередь годовой мощностью 19,8 млн т запустили в декабре 2023 года, однако ни одна партия сжиженного природного газа (СПГ) из-за санкций против завода и танкерного флота РФ продана не была. В октябре 2024 года принято решение приостановить работу линии.

20 мая источники Bloomberg сообщали, что на «Арктик СПГ-2» заработала вторая линия производства Train-2 годовой мощностью 6,6 млн т.

Подробнее о деятельности завода — в материале «Ъ» «“Арктик СПГ-2” гнет свою линию».