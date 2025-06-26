УАЗ может начать сборку машин в Венесуэле

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить присутствие своего бренда в странах Южной Америки. В частности, речь идет о Венесуэле и Никарагуа, заявили «Известиям» в компании.

В УАЗе уточнили, что организация сборки российских внедорожников в Венесуэле стоит на повестке дня. Сейчас проект прорабатывают совместно с представителями местных предприятий. С какими именно, не уточняется. «Заинтересованность в запуске производства есть и с венесуэльской, и с нашей стороны»,— добавил источник издания на Ульяновском автозаводе.

Компания также готовится к «перспективной поставке» тестовых дизельных автомобилей в Никарагуа. Сколько машин будет экспортировано, в УАЗ не сказали.

В апреле выпуск УАЗов стартовал на Кубе. Сборочная линия была открыта в Гаване при участии компании EISA — давнего партнера российского производителя и дистрибутора его продукции, а также местного предприятия. Завод расположен в индустриальной зоне кубинской столицы. Первыми на конвейер встали модели UAZ Patriot и Pickup, адаптированные под климатические и дорожные условия региона.