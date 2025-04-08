Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о проекте российского предприятия на Острове свободы и его перспективах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УАЗ Фото: УАЗ

На Кубе в торжественной обстановке стартовал выпуск автомобилей марки УАЗ. Сборочная линия была открыта в Гаване на специально построенном с нуля заводе при участии компании EISA, давнего партнера российского производителя и дистрибутора его продукции, а также местного предприятия. Завод расположен в индустриальной зоне кубинской столицы. Первыми на конвейер встали модели УАЗ Patriot и Pickup, адаптированные под климатические и дорожные условия эксплуатации в регионе.

Что конкретно было усовершенствовано у отечественных машин, релиз не уточняет. Под климатическими и дорожными условиями, вероятно, следует понимать жару и пыль от дорог, не имеющих твердого покрытия. Но в принципе подобное можно встретить и в некоторых регионах Российской Федерации, где ульяновские автомобили успешно эксплуатируются без каких-либо доработок. Patriot и Pickup выпускаются методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, поставляемых из РФ. Уже в сентябре предприятие должно выйти на проектную мощность, при которой на Кубе будет производиться порядка 500 автомобилей в год. В дальнейшем при наличии спроса завод может заработать в три смены, а годовой тираж выпускаемых автомобилей составит 1,5 тыс. экземпляров. В перспективе перечень моделей планируется расширить коммерческим грузовичком УАЗ Profi.

Еще представители Ульяновского автозавода сообщили, что владельцам уазиков на Кубе не придется их «колхозить», как это происходит с американскими автомобилями, застрявшими на Острове свободы с середины прошлого века. В стране предполагается держать склад запчастей со всей необходимой номенклатурой, а авторизованные мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей УАЗ будут организованы по всей территории страны. Надо сказать, что для ульяновской продукции производство на Кубе — не первая зарубежная автосборка. Например, 469-й уазик в свое время собирали не только в Азербайджане и Вьетнаме, но и, по некоторым сведениям, в Западной Германии и даже США.

Дмитрий Гронский