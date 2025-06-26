Бойцы ВСУ получили от 15 до 16 лет колонии за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в теракте трех украинских военнослужащих — Александра Загребального, Андрея Бакалова и Александра Григорьева. Они участвовали в нападении ВСУ на Курскую область. Загребальному и Григорьеву дали по 15 лет колонии строгого режима, а Бакалову — 16 лет. Первые три года мужчины проведут в тюрьме, сообщила военная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Осужденные служили в 211-м отдельном спецбатальоне ВСУ. В октябре 2024 года они въехали в Глушковский район Курской области и заняли позиции вблизи поселка Новый путь. Они наблюдали за действиями ВС РФ, запугивали и мешали эвакуации мирных жителей. На следующий день все трое сдались в плен российским военнослужащим после успешного штурма.

Ранее суд заочно приговорил к 26 годам общего режима датскую наемницу ВСУ Аннабель Йоргенсен. Она была военным фельдшером и участвовала в нападении ВСУ в Курскую область. Вину наемницы подтвердили два военнослужащих-украинца и осужденный на 19 лет британский наемник Джеймс Андерсон.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вину наемницы подтвердили свидетели и соцсети».

Никита Черненко