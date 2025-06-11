Суд в Москве заочно приговорил наемницу из Дании Йоргенсен к 26 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1,7 млн руб. 28-летнюю гражданку Дании Аннабель Йоргенсен, которая воевала в качестве наемницы на стороне Украины. С осужденной также взыскали более 600 тыс. руб., которые она получила за службу в ВСУ. Как сообщает корреспондент “Ъ”, датчанка была признана виновной в терроризме, наемничестве (ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ) и ряде других преступлений.

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Фото: @a.k.krist Аннабель Йоргенсен

Фото: @a.k.krist

Согласно материалам уголовного дела, расследованного СКР, подсудимая, являющаяся военным фельдшером, принимала участие во вторжении в Курскую область прошлой осенью. При этом в ВСУ она успела прослужить семь месяцев — с мая по ноябрь 2024 года, расторгнув контракт досрочно и вернувшись на родину после того, как попала в засаду, устроенную российскими военными, и чуть не погибла.

Фигурантку судили заочно. Прокуратура требовала для подсудимой 30 лет заключения со штрафом в 2,5 млн руб., а назначенный ей адвокат Игорь Дюкин из адвокатской конторы «Барристер», просил ее оправдать. В ходе прений сторон защитник обратил внимание на то, что показания против иностранки на следствии дали взятые в плен 22-летний пулеметчик из Великобритании Джеймс Андерсон (осужден на 19 лет) и два военнослужащих-украинца. Однако ни один из них так и не был допрошен на процессе, так как суд «не смог установить их местонахождение». Вместе с тем их показания, по мнению защитника, вызывают сомнения. По словам адвоката, следствие так и не выяснило, на каком языке они общались с датчанкой и узнали подробности ее жизни.

«Значительная часть доказательств в деле вообще взята из соцсетей, не была проверена, а потому их нельзя считать их допустимыми»,— сказал “Ъ” защитник. Он добавил, что суд так и не установил, в каком качестве Аннабель Йоргенсен служила на стороне Украины — медика или стрелка. Господин Дюкин заявил, что обжалует приговор.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вину наемницы подтвердили свидетели и соцсети».

Мария Локотецкая