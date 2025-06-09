Вину наемницы подтвердили свидетели и соцсети

2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела 28-летней гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, заочно обвиняемой в терроризме, наемничестве и ряде других преступлений. Как стало известно “Ъ”, военнослужащая, имевший опыт участия в боевых действиях в Ираке, досрочно расторгла контракт с ВСУ и вернулась на родину, после того как ее подразделение попало в засаду в Курской области, понеся значительные потери.

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Фото: @a.k.krist Аннабель Йоргенсен

Фото: @a.k.krist

По данным “Ъ”, привлечь госпожу Йоргенсен к уголовной ответственности удалось благодаря показаниям трех захваченных в плен свидетелей. Это два военнослужащих Украины, а также осужденный впоследствии на 19 лет колонии строгого режима 22-летний пулеметчик из Великобритании Джеймс Андерсон. Он рассказал, что в состав наемников 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады сил территориальной обороны ВСУ, в котором он служил вместе с фигуранткой, входили не только датчане, но также англичане, французы, американцы, ирландцы, парагвайцы и другие иностранные граждане и даже переводчик.

Госпожа Йоргенсен, парамедик по образованию, за время службы совмещала свою основную специальность военного фельдшера с другими, в частности стрелка. Она была вооружена автоматом Калашникова и имела соответствующий позывной — «АК».

Ее отличительной особенностью были татуировки — на указательном пальце правой руки в виде двух тонких линий (в виде кольца) и на запястье правой руки в виде надписи на украинском языке.

Согласно материалам дела, въехавшая через Польшу на Украину наемница, которая «испытывает по политическим и идеологическим мотивам ненависть к России», успела прослужить семь месяцев — с 1 мая по 30 ноября 2024 года, получая «не менее $1 тыс. в месяц».

Согласно оглашенному прокурором обвинительному заключению, Аннабель Йоргенсен в ноябре 2024 года участвовала в нападении на населенные пункты Суджанского района Курской области, в обстрелах и захвате жилых домов, школ, больниц, административных зданий, железнодорожного вокзала в Судже, а также мест дислокации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

СКР квалифицировал действия фигурантки как незаконное пересечение госграницы, участие наемника в вооруженном конфликте, террористический акт, а также незаконный оборот оружия и контрабанда взрывных устройств, боеприпасов и вооружения (ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 359, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Хамовнический суд Москвы в январе 2025 года санкционировал ее заочный арест, после чего датчанку объявили в международный розыск.

Как удалось узнать “Ъ”, госпожа Йоргенсен досрочно расторгла контракт с ВСУ, после того как ее подразделение попало в засаду в Курской области.

В уголовном деле, в том числе со ссылкой на информацию из соцсетей и Telegram-каналов, говорится, что машина, в которой находилась датчанка, подорвалась на мине, после чего она несколько часов провела под обстрелом в окопах. За это время ее подразделение потеряло четырех человек, а еще трое, включая друга Аннабель Йоргенсен Марка Кантвелла из Ирландии, были ранены.

Когда прокурор закончил выступать, адвокат фигурантки Игорь Дюкин из адвокатской конторы «Барристер» заявил, что не согласен с предъявленным ее подзащитной обвинением, поскольку, на его взгляд, «доказательства ее вины в деле отсутствуют».

В дальнейшем по ходатайству гособвинителя разбирательство было закрыто для СМИ до стадии прений сторон.

Свою просьбу прокурор мотивировал необходимостью сохранения «государственной тайны, а также других охраняемых законом сведений», а также безопасностью участников процесса, в первую очередь свидетелей, которые являются гражданами Украины. Здесь, вероятно, имелись в виду двое украинских военнослужащих, которые содержатся в СИЗО Старого Окола, также ставшие фигурантами уголовных дел о терроризме. Именно так, как ранее писал “Ъ”, Следственный комитет трактует вторжение в Курскую область.

Ожидается, что прения сторон, в ходе которых прокурор запросит для фигурантки срок, да и сам приговор, состоятся уже на этой неделе. По совокупности вменяемых в вину датчанке статей ей грозит свыше 20 лет заключения. Господин Дюкин заявил “Ъ”, что будет настаивать на вынесении подзащитной оправдательного приговора.

Ранее судами были осуждены уже больше десятка иностранцев, принимавших участие в террористической атаке на Курскую область. Среди них граждане Грузии, США, Литвы, Великобритании и Новой Зеландии.

Мария Локотецкая