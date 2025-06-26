Китай бьет рекорды в развитии солнечной и ветряной энергетики

В период с января по май в Китае построили солнечные электростанции совокупной мощностью 198 ГВт, а также ветряные электростанции на 46 ГВт. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на подсчеты американского исследовательского института Asia Society Policy Institute (ASPI). Это рекордные показатели по созданию таких электростанций в Китае. Как отмечает газета, мощности новых электростанций сопоставимы со всем производством электроэнергии в таких странах, как Турция и Индонезия.

Только за май, по данным ASPI, в Китае были построены солнечные электростанции мощностью 93 ГВт и ветряные на 26 ГВт. В целом мощность солнечных электростанций в Китае преодолела отметку 1 тыс. ГВт, что соответствует примерно половине всей мировой мощности таких батарей. В последнее время Китай стремится все активнее развивать возобновляемую энергетику. В апреле председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в последние пять лет страна построила «крупнейшую и самую полную цепочку поставок в сфере новой энергетики». В частности, в Китае налажено масштабное производство электромобилей, аккумуляторов для них, панелей для солнечных электростанций и другого.

Зеленая энергетика развивается и в других странах. Так, по итогам 2024 года почти половина (47%) всей электроэнергии в Европе пришлась на возобновляемые источники, в том числе 17,4% — на ветряные электростанции.

Яна Рождественская