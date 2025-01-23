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Европа меняет газ на солнце

Половина электроэнергии в ЕС в 2024 году пришлась на возобновляемые источники

В прошлом году почти половина всей европейской электроэнергии производилась из возобновляемых источников. По подсчетам аналитического центра Ember, за последние пять лет доля ископаемого топлива в производстве электроэнергии в ЕС сократилась с 39% до 29%, в то время как доля возобновляемых источников выросла с 34% до 47%.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Фото: Lisi Niesner / Reuters

По итогам 2024 года на возобновляемые источники пришлась почти половина (47%) производства электроэнергии в ЕС. Такие данные сегодня, 23 января, опубликовал британский аналитический центр Ember. Тем самым доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии оказалась рекордной — годом ранее на них приходилось 44,8%. В общей сложности таким образом в ЕС в 2024 году было произведено 1300 ТВт•ч.

Ember публикует такой доклад уже в девятый раз. При подготовке исследования центр анализирует данные по производству и потреблению электроэнергии во всех странах Евросоюза.

Среди возобновляемых источников энергии в ЕС в 2024 году лидировали ветряные электростанции — на них приходится 17,4% от всего производства электроэнергии. Дальше идут гидроэнергетика (13,2%), солнечные электростанции (11,1%) и биоэнергетика (5,5%). Особенно сильно в прошлом году выросло производство электроэнергии солнечными электростанциями — на 22% в сравнении с 2023-м, до 304 ТВт•ч.

Среди более традиционных источников электроэнергии первое место в ЕС занимает атомная энергетика, на нее приходится 23,7%, далее идут газ (15,7%), уголь (9,8%) и другие ископаемые энергоносители (3,4%). Как отмечают авторы доклада, если включать атомную энергетику в экологически чистые источники, тогда доля экологически чистых источников превышает 71% от всего производства. В Ember отмечают, что доля газа в производстве электроэнергии падает пять лет подряд — с 20% в 2019-м до менее чем 16% в прошлом году.

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В целом в этот период доля ископаемых энергоносителей сократилась с 39% до 29%, а доля возобновляемых источников энергии выросла с 34% до 47%. «Ископаемое топливо все больше теряет влияние на энергоснабжение ЕС. Когда в 2019 году была запущена (программа по снижению выброса парниковых газов в атмосферу.— “Ъ”) Green Deal, мало кто думал, что энергетический переход может происходить так быстро»,— прокомментировал доклад старший аналитик данных по энергетике и климату Ember Крис Росслоу.

Ранее сообщалось, что в Германии 54% всего производства электроэнергии в 2024 году приходилось на возобновляемые источники.

Яна Рождественская

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