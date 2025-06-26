Вот это номер

Егор Демин стал первым более чем за десять лет россиянином, выбранным на драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Демин достался «Бруклин Нетс». А его восьмой номер — самый высокий для отечественных баскетболистов в истории. Войти в число наиболее востребованных молодых игроков нынешнего драфта Демину помогли прежде всего навыки тонкого распасовщика, развитые в испанском «Реале» и студенческом чемпионате США. А на его персональные перспективы в сильнейшей баскетбольной лиге мира может положительно повлиять тот факт, что когда-то принадлежавший Михаилу Прохорову «Бруклин» показывает скромные результаты и отчаянно нуждается в усилении состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский баскетболист Егор Демин (3)

Фото: AAron Ontiveroz / The Denver Post / Getty Images Российский баскетболист Егор Демин (3)

Фото: AAron Ontiveroz / The Denver Post / Getty Images

В Нью-Йорке состоялся очередной драфт Национальной баскетбольной ассоциации — процедура выбора клубами лиги новичков. Лидировавший в скаутских рейтингах Купер Флэгг достался выбиравшему первым «Даллас Маверикс». Но не меньшее внимание, чем этот клуб, на драфте привлек «Бруклин Нетс». У него благодаря разным сделкам накопилось аж пять пиков — прав выбора игрока — в первом раунде. И наиболее высокий среди них — восьмой — он потратил на российского защитника Егора Демина.

Для отечественного баскетбола это очень заметное событие. В главной баскетбольной лиге выступала небольшая по численности группа россиян. За три десятилетия их набралось всего десять человек: Сергей Базаревич, Андрей Кириленко, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Ярослав Королев, Павел Подкользин, Сергей Карасев, Александр Каун, Алексей Швед и Тимофей Мозгов. Центровой Мозгов был последним из них, кто играл в НБА. Ее чемпионат он формально покинул в 2019 году, но на самом деле из-за травмы не выходил на площадку с 2018-го. С тех пор в НБА появилось множество классных европейских игроков из разных стран — Сербии, Хорватии, Словении, Греции, Франции, Германии, Литвы, Латвии, Испании, Финляндии, но российских среди них не было. Более того, за прошедшие семь лет американские баскетбольные эксперты даже ни разу не обнаружили в России никого, чей потенциал предполагал необходимость хотя бы протестировать его на элитном уровне.

Между тем порядковый номер Егора Демина (чем он меньше, тем, как правило, выше котируется новичок) — самый низкий среди всех, под которыми когда-либо брали россиян.

Они вообще еще не попадали в десятку. Единственным, кому удалось превратиться в полноценную суперзвезду НБА, был нынешний президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Во время своей американской карьеры, продолжавшейся с 2001 по 2014 год, его неоднократно включали в различные символические сборные. Но Кириленко, несмотря на рано оцененный многими экспертами потенциал, «Юта Джаз» выбрал лишь под 24-м номером.

Рекорд до 2025 года принадлежал Ярославу Королеву. Ровно 20 лет назад у Королева, понравившегося «Лос-Анджелес Клипперс», но так и не добившегося никаких успехов в НБА и быстро ее покинувшего, был 12-й номер. А последним россиянином, которого ее клуб взял на драфте, оказался в 2013 году Сергей Карасев, 19-й номер. Он попал в «Кливленд Кавальерс», но вскоре очутился как раз в «Бруклин Нетс». Впрочем, как и Королев и в принципе большинство россиян, в НБА он не стал заметной фигурой.

ESPN, в преддрафтовом рейтинге которого Егор Демин находился на 13-й строчке, посчитал прорыв в десятку сюрпризом, но сюрпризом относительным, учитывая качество бэкграунда игрока и отзывов о нем. Продуктом именно российского баскетбола Демин является, конечно, с оговорками. В детстве и подростковом возрасте он занимался в знаменитой московской спортшколе «Тринта», но уже в 15 лет уехал совершенствоваться в испанский «Реал», в котором быстро завоевал статус лидера молодежной команды. Из Испании Демин перебрался в 2024 году в Америку — в университетскую команду города Прово из NCAA, студенческой лиги США, в которой созревает подавляющее большинство игроков НБА. В ней 206-сантиметровый баскетболист провел неплохой сезон, заставивший аналитиков НБА в преддверии драфта восхищаться тем, как при своем росте 206 см, годном для борьбы под кольцом с гигантами, он прекрасно выглядит и поодаль от него — прежде всего из-за «возможно, лучшего» среди всех вышедших на драфт баскетболистов умения исполнять передачи «практически любым способом» и «видения площадки». Правда, они также отмечали некоторые его недостатки, которые не так бросались в глаза на прежнем уровне, но могут быть очень существенными при переходе на уровень НБА — например, плохой бросок в прыжке.

При этом надо признать, что очутился Егор Демин в таком клубе, в каком и с недостатками у него явно будут хорошие шансы получать немало игрового времени.

«Бруклин» известен в России благодаря сделке 2009 года, в результате которой контроль над ним получил предприниматель Михаил Прохоров. Поклонники команды тогда связывали с его появлением надежды на то, что «Нетс» избавится от статуса скромного середняка, а бизнесмен некоторое время подогревал их щедрыми инвестициями, увеличивавшими размер платежной ведомости. Но в итоге в период владения «Бруклином» Михаила Прохорова, то есть за десять лет, он четырежды вышел в play-off и только раз преодолел стартовый раунд.

Зато в 2019 году предприниматель очень выгодно продал клуб Джозефу Цаю. Стоимость сделки оценивалась в рекордные для НБА на тот момент $2,35 млрд. Но и она не привела к позитивным переменам с «Бруклином», если брать чисто спортивный аспект. Он продолжил выступать в привычном режиме, в котором первый раунд play-off — это потолок, пробитый лишь однажды, в 2021 году. А в двух сезонах, предшествовавших нью-йоркскому драфту, до кубковой стадии «Бруклин» и вовсе не добирался. В финишировавшем на этой неделе победой, одержанной в финальной серии «Оклахома-Сити Тандер» над «Индиана Пэйсерс», клуб занял 12-е место в регулярном чемпионате в Восточной конференции. А его характерной особенностью было фактически полное отсутствие по-настоящему ярких игроков на всех без исключения позициях, в том числе позициях разыгрывающего, атакующего защитника и легкого форварда, которые может закрыть Егор Демин.

Алексей Доспехов