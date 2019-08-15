Михаил Прохоров закругляется с кольцами

Российский предприниматель Михаил Прохоров до конца недели может продать принадлежащие ему 51% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» миноритарному акционеру команды, сооснователю и вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю. Издание New York Post со ссылкой на свои источники утверждает, что за свою долю господин Прохоров получит $1,35 млрд. С учетом $1 млрд, за которые господин Цай в 2018 году купил у российского бизнесмена 49% акций «Нетс», общая стоимость сделки составит рекордные для спортивных команд $2,35 млрд. Джозеф Цай также ведет с Михаилом Прохоровым переговоры о покупке домашней арены «Бруклина» Barclays Center.

Российский предприниматель Михаил Прохоров в ближайшее время может выйти из капитала клуба НБА «Бруклин Нетс». На данный момент ему принадлежит 51% акций клуба. Еще 49% в собственности у сооснователя и вице-президента Alibaba Group Джозефа Цая. Приобрел он их в прошлом году как раз у Михаила Прохорова, заплатив за пакет $1 млрд. Тогда же стороны договорились о том, что господин Цай может выкупить оставшиеся бумаги за $1,35 млрд в 2021 году. Однако сделка, похоже, состоится раньше.

Таким образом, Михаил Прохоров получит за «Нетс» в общей сложности $2,35 млрд. Это рекордная сумма для спортивных клубов.

До этого рекорд делили «Хьюстон Рокетс» (НБА) и «Каролина Пантерс» (американский футбол). За них в 2017 и 2018 годах соответственно было заплачено по $2,2 млрд.

О возможности досрочного выкупа Джозефом Цаем доли Михаила Прохорова сообщалось еще весной, после того как стало известно об интересе тайваньского бизнесмена к приобретению домашней арены «Нетс» Barclays Center, также принадлежащей господину Прохорову. Точная стоимость предполагаемой сделки не называлась, но речь шла о сумме не менее $1 млрд. Собственно, именно столько стоило возведение стадиона, который помимо игр «Нетс» принимает и домашние встречи хоккейного «Нью-Йорк Айлендерс». К получению контроля над ареной Джозефа Цая подталкивает то, что смена контролирующих акционеров клубов НБА требует утверждения руководства лиги. А оно предпочитает, чтобы клуб и его стадион находились в одних руках. Так что нельзя исключать, что в скором времени будет объявлено о том, что помимо контроля над «Нетс» Джозеф Цай станет еще и владельцем Barclays Center.

Михаил Прохоров стал владельцем «Бруклина» в 2009 году. Тогда была оформлена сделка по покупке им 80% акций клуба и 45% акций строившегося Barclays Center (туда клуб переехал в 2012 году из Нью-Джерси) у американского бизнесмена Брюса Ратнера за $223 млн. В 2015 году господин Прохоров выкупил у господина Ратнера остававшиеся у того доли в клубе и Barclays Center и стал единоличным владельцем и команды, и арены. В какую сумму российскому предпринимателю обошлась сделка, не сообщалось, но эксперты оценивали клуб вместе со стадионом в $1,7 млрд.

Отметим, что за то время, что господин Прохоров владеет клубом, особых успехов «Нетс» не добивался.

Несмотря на то что в усиление команды вкладывались значительные средства, она лишь четырежды сумела попасть в play-off и только один раз, в 2014 году, пройти стартовый раунд. Впрочем, в прошлом сезоне в игре «Бруклина» наметились положительные тенденции. Барьер первого раунда play-off команда снова не преодолела, но зато неплохо смотрелась в регулярном первенстве, заняв в Восточной конференции шестое место. А нынешним летом «Нетс» подписал контракты с игроками, способными вывести команду на новый уровень. Речь о Кевине Дюранте, который получил четырехлетний контракт на $164 млн, и Кайри Ирвинге. С ним тоже подписан четырехлетний контракт на $141 млн. Правда, в полной мере эффект от приобретений проявится нескоро: Дюрант травмировал ногу и будет вынужден пропустить целый сезон.

Александр Петров