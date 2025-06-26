Выручка «Диасофта» по МСФО за 2024 фингод выросла на 10%

По итогам 2024 финансового года (завершился 31 марта 2025 года) выручка ПАО «Диасофт» составила 10,1 млрд руб. Это на 10% больше в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 24,7%, до 2,9 млрд руб. Такое снижение в компании связали с расширением бизнеса, ростом численности персонала и выходом на новые рынки, следует из пресс-релиза.

Затраты на разработку программного обеспечения (R&D) выросли до 1,4 млрд руб. Эти деньги направили на создание продуктов для нефинасовых индустрий, развитие средств производства ПО, импортозамещение продуктов для финансового сектора. Чистая прибыль компании составила 2,4 млрд руб., опустившись на 14,2% год к году.

«Диасофт» разрабатывает ПО для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов. В феврале 2024 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла 4,14 млрд руб. Рыночная капитализация после размещения акций составила 47,25 млрд руб. В феврале 2025-го совет директоров «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли.