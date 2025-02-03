Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли

Совет директоров компании «Диасофт» единогласно рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53,3 руб. на акцию. Общий объем выплат составит 559,6 млн руб.

В сообщении компании указано, что датой, на которую определяются лица с правом получения дивидендов, предложено установить 21 марта 2025 года. Срок выплат номинальным держателям и профессиональным участникам рынка — не позднее 4 апреля, остальным — не позднее 25 апреля.

«Диасофт» разрабатывает программное обеспечение для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов. В декабре компания утвердила выплату дивидендов по итогам двух финансовых кварталов 2024 года в размере 45 руб. на акцию. Согласно отчетности по РСБУ, размер чистой прибыли «Диасофта» за девять месяцев прошлого года составил 1,4 млрд руб. (+31,19%).