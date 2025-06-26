Чернышенко: в сфере молодежной политики работают более 100 участников СВО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в системе молодежной политики работают более сотни ветеранов боевых действий на Украине. Из них десять — участники программы «Время героев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Создаем условия для самореализации наших героев, ветеранов СВО, один из важнейших приоритетов»,— сказал господин Чернышенко на коллегии Росмолодежи (цитата по «РИА Новости»).

В августе 2024 года президент Владимир Путин поручил привлекать участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью. 18 февраля 2025 года Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала регионам вовлекать участников боевых действий в воспитательную работу в школах и детских лагерях. В апреле господин Чернышенко поручил организациям летнего детского отдыха провести в этом году патриотические смены с участием военнослужащих на тему 80-летия победы в Великой Отечественной войне. ««Крайне важно, чтобы об истории славных побед рассказывали наши нынешние Герои — участники СВО»,— указывал он.

Полина Мотызлевская