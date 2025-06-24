Ближний Восток ударил по республиканцам

Вступление США в войну с Ираном на стороне Израиля оказалось непопулярным среди американцев шагом. Это еще один фактор, который может пошатнуть позиции Республиканской партии перед запланированными на 2026 год выборами в Конгресс. А потеря контроля над законодательным органом повредит и самому 47-му президенту, который при таком сценарии не сможет эффективно воплощать в жизнь свои идеи. В то же время успех в урегулировании конфликта может помочь республиканцам отстоять большинство в Конгрессе. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Серия авиаударов США по ядерным объектам Ирана стала на сегодняшний день самым громким, противоречивым и рискованным внешнеполитическим решением администрации Трампа. Вмешательство Америки в конфликт не только изменило баланс сил в регионе, но и спровоцировало волну обсуждений внутри самих Соединенных Штатов.

В связи с этим на фоне приближающихся выборов в Конгресс, запланированных на ноябрь 2026 года, у однопартийцев президента стали возникать опасения насчет того, сможет ли правящая партия отстоять свое большинство в обеих палатах Конгресса.

Особо уязвимое положение у республиканцев сейчас в Палате представителей. Исторически на промежуточных выборах правящая партия теряет большинство в нижней палате, а у консерваторов на текущий момент слишком хрупкое преимущество в 8 кресел — 220 мест.

Более благоприятно у республиканцев обстоят дела в Сенате — там на переизбрание идут 22 законодателя консервативного толка, но в основном в штатах, где сильна поддержка Дональда Трампа. Демократы защищают лишь 13 мест, но некоторые из них там, где республиканцы, по мнению аналитиков, имеют преимущество.

Тем не менее с большой степенью уверенности сейчас говорить о том или ином исходе голосования нельзя: республиканцам дают 57% вероятности выигрыша в Сенате, демократам — 58% в Палате представителей.

Накануне ударов США по Ирану комментарии политологов и опросы общественного мнения указывали на то, что республиканцы всерьез рискуют преимуществом, которое они получили в 2024 году на фоне рекордно низкой популярности демократов. Тем более что и рейтинг одобрения республиканского президента по итогам 100 дней его правления (44%) оказался самым низким показателем за всю историю США. Вступление в войну с неизвестным результатом едва ли улучшило бы ситуацию.

Исторически военные акции США часто оказывают негативное влияние на положение правящей администрации. Самым показательным примером стала неудачная попытка спецоперации по освобождению американских заложников, захваченных в Иране в 1979–1980 годах. Это подорвало позиции тогдашнего президента-демократа Джимми Картера и стало одной из ключевых причин победы на выборах республиканца Рональда Рейгана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Есть и два более современных примера — война в Ираке при Джордже Буше-младшем и война в Ливии при Бараке Обаме. В первом случае — по мере роста потерь и отсутствия доказательств наличия у Ирака оружия массового поражения — поддержка президента ушла в пике. Эксперты подсчитали, что на выборах он потерял из-за войны 2 п. п., хотя все-таки смог переизбраться. Но в 2006 году недовольство электората позволило демократам взять под контроль обе палаты Конгресса, а в 2008-м — выиграть и президентские выборы.

Ливийская военная кампания Барака Обамы, по его же признанию, оказалась «худшей ошибкой». Оппоненты 44-го президента, включая Дональда Трампа, успешно использовали ее в качестве аргумента против Демократической партии. Трамп тогда сумел одержать победу над главным дипломатом в кабинете Барака Обамы — экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

В том числе и по этой причине, комментируя планы ударов по Ирану, исследовательский институт Big Data Poll (по замечанию Newsweek, «самый благосклонный к президенту Дональду Трампу») предупредил: вступление в войну «для MAGA (идеологии трампистов "Сделаем Америку снова великой".— “Ъ”) может означать конец». Возможно, отметили эксперты, в результате придется «попрощаться с республиканским большинством (в Конгрессе.— “Ъ”) на следующее десятилетие».

Посыл поддерживали и опросы общественного мнения, проведенные накануне ударов. Например, исследование The Washington Post показало, что 45% американцев выступают против ударов и только 25% поддерживают их. Исследование The Economist/YouGov выявило тот же тренд: 60% американцев выражали мнение, что армия США должна оставаться в стороне от конфликта. Особенно негативно относились к решению демократы — две трети из них выражали категорическое несогласие. Но и среди республиканцев недовольных также было предостаточно — 53%. Из этого же опроса следовало: 56% американцев выступали за переговоры с Ираном по его ядерной программе.

В связи со всем этим с начала июня рейтинг одобрения Дональда Трампа упал на 1 п. п., до 41%.

Несмотря на неутешительные цифры, пока лишь два конгрессмена-республиканца Томас Масси и Марджори Тейлор Грин попытались дистанцироваться от решения президента. Первый назвал шаг «неконституционным». В ответ Дональд Трамп призвал своих сторонников не выбирать конгрессмена на следующий срок. Госпожа Тейлор Грин обвинила президента в том, что он попытался «угодить» неоконсерваторам. На момент публикации Дональд Трамп не отреагировал на нападки конгрессвумен. Между тем в посте от 22 июня в соцсети The Truth он заявил о «великом единстве в Республиканской партии, которого, возможно, никогда не видели раньше».

Хотя опасения насчет возможности разрастания конфликта усиливались, в понедельник вечером глава Белого дома объявил о перемирии, на которое, по его заверению, согласились и Иран, и Израиль (см. материал на этой странице).

Как бы то ни было, конфликт на Ближнем Востоке будет оставаться фактором нестабильности в контексте грядущих выборов и уровня поддержки Дональда Трампа. Успех в деле урегулирования может улучшить рейтинги и помочь консерваторам отстоять большинство в Конгрессе. Но если мирная инициатива провалится, это ухудшит перспективы партии на промежуточных выборах.

Екатерина Мур