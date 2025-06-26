Мобильный оператор «Сбера» летом начнет работать в новых регионах России

Мобильный виртуальный оператор связи от «Сбера» расширяет зону присутствия в ЛНР и готовит запуск в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Сеть «Сбермобайл» будет работать на инфраструктуре «Миранда-медиа», имеющей в регионе порядка тысячи базовых станций.

Как рассказали «Ъ» в «Сбермобайл», для абонентов сотовой связи в ЛНР подключение будет доступно с 30 июня. В ДНР, Херсонской и Запорожской областях — в конце июля. Гендиректор компании Сергей Волков заявил, что «расширение географии “Сбермобайла” по всей России — это наша важнейшая цель на ближайшее время».

Эксперты не прогнозируют получения оператором больших доходов и называют запуск в указанных регионах больше имиджевым проектом. В мае «Сбермобайл» начал работать в Крыму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новые территории заполняет виртуальность».