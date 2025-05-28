«Сбермобайл» дозвонился до Крыма

Виртуальный оператор связи «Сбера» начинает оказывать услуги связи в Крыму с 29 мая и планирует подключить 10% всех жителей региона — около 240 тыс. человек. Работать оператор будет на сети «Миранды-медиа» (19,99% у «Ростелекома»). «Сбермобайл» планирует также выходить в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Мобильный виртуальный оператор связи (MVNO) «Сбера» «Сбермобайл» запускает работу в Крыму 29 мая, рассказали “Ъ” в компании. Кроме того, представитель оператора заявил “Ъ”, что компания планирует в перспективе выходить и на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, однако он отказался раскрыть детали и сроки начала работы в регионах.

В Крыму оператор будет работать на сети «Миранды-медиа», когда в других регионах РФ покрытие обеспечивается сетями «МегаФона» и Т2. В прошлом году «Сбермобайл» заявил о планах по выходу на рынок Крыма до конца 2024 года. Тогда «Сбермобайл» сообщал, что будет запускаться на сетях местного «К-Телекома». Тем же летом о подобных планах объявил MVNO Т-Банка «Т-Мобайл» (см. “Ъ” от 29 июля 2024 года). Представитель «Сбермобайла» уточнил “Ъ”, что сделка с «К-Телекомом» не состоялась и что стороны не сошлись в условиях. В «Т-Мобайле» не ответили на запросы “Ъ”.

19,99% ООО «Миранда-медиа» принадлежит «Ростелекому», 80% — ООО «СК Люкстранс», доля которого находится под обременением в АО «Акционерный банк "Россия"».

В «Сбермобайле» говорят, что планируют «охватить 10% всего населения Крыма и Севастополя». По данным Росстата, численность населения республики и города составляет 2,47 млн человек на 2024 год. На полуострове сейчас действует 23 отделения «Сбера», в которых жители смогут стать абонентами оператора, говорит представитель «Сбермобайла». Для них доступны те же тарифы, что и для остальной России, а также услуги eSIM.

По данным агентства TelecomDaily, MVNO в прошлом году заняли 4% рынка мобильной связи с 10 млн активных сим-карт и такую же долю в деньгах с 38 млрд руб. Выручка MVNO в 2023 году выросла на 17%, рост в первую очередь был связан с увеличением клиентской базы операторов связи, входящих в банковские структуры. 40% абонентов MVNO-рынка у Yota (работает на сети «МегаФона»), еще 27% у «Т-Мобайла» (на сети Т2 и МТС), 15% у РТК (на сети Т2), 6% у «Сбермобайла».

После ухода из Крыма украинских операторов в 2014 году на полуострове запустили свою работу «К-Телеком» (бренд «+7Телеком») и «Миранда-медиа», последняя только в 2024 году развернула собственную сеть радиодоступа (мобильную связь). Операторы «большой четверки» — «Вымпелком», «МегаФон», Т2 предоставляли услуги в регионе по условиям роуминга до начала этого года, МТС заявила, что отменит роуминг в регионе в июне. В 2024 году ФАС потребовала от операторов прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму.

«Крым является значительной частью рынка, учитывая его туристическое значение. Работа MVNO на полуострове — это вопрос пользовательского опыта и бесшовности обслуживания клиентов»,— объясняет коммерческий директор РДП.ру Алексей Бахтин.

Равные условия работы MVNO и «большой четверки» на полуострове не помешают планам «Сбермобайла» занять планируемую долю рынка, считает независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. «Они не планируют пока полномасштабно выходить в новые регионы. В отличие от MVNO, классическим операторам нужно куда больше инвестиций, которых сейчас у них просто нет из-за экономической ситуации»,— добавляет он.

При этом в будущем MVNO смогут занять «хорошую долю» рынка новых территорий за счет своих экосистемных предложений, возможности держать более низкий ценник и в условиях низкой конкуренции, считает он. Сейчас «большая четверка» операторов предоставляет услуги на новых территориях по условиям национального роуминга — так, как было раньше в Крыму.

Алексей Жабин