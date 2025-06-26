Новые территории заполняет виртуальность

Оператор «Сбермобайл» вслед за Крымом расширяет зону присутствия в ЛНР и планирует запуск в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Для работы используется инфраструктура «Миранда-медиа», у которой в регионе около тысячи базовых станций. Эксперты не прогнозируют оператору большие доходы и называют запуск имиджевым проектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мобильный виртуальный оператор связи (MNVO) «Сбера» «Сбермобайл» запускает в Луганской народной республике функционал сотовой связи, рассказали “Ъ” в компании. Подключение к оператору в этом регионе будет доступно с 30 июня. В Донецкой народной республике, Херсонской или Запорожской областях запускать работу компания планирует в конце июля. Предоставлять связь в регионе компания будет на сети партнерской инфраструктуры оператора «Миранда-медиа». Меморандум о сотрудничестве сторон был подписан осенью 2024 года.

19,99% ООО «Миранда-медиа» принадлежат «Ростелекому», 80% — ООО «СК Люкстранс», доля которого находится под обременением в АО «Акционерный банк "Россия"».

«Расширение географии "Сбермобайла" по всей России — это наша важнейшая цель на ближайшее время. Запуск в Луганской народной республике — шаг к этому. На очереди также запуск в ДНР, Херсонской и Запорожской областях»,— заявил гендиректор «СберМобайла» Сергей Волков. По словам гендиректора ГК «Миранда-медиа» Игоря Жижкина, компания обеспечивает работу сети в ЛНР через 1014 базовых станций. Также она имеет 3033 станции в ДНР, 1512 — в Запорожской области и 916 — в Херсонской.

По данным агентства TelecomDaily, MVNO в 2024 году заняли 4% рынка мобильной связи с 10 млн активных сим-карт и такую же долю в деньгах с 38 млрд руб. Выручка MVNO в 2023 году выросла на 17%, рост в первую очередь был связан с увеличением клиентской базы операторов связи, входящих в банковские структуры. По данным агентства, 40% абонентов рынка MVNO у Yota (работает на сети «МегаФона»), еще 27% у «Т-Мобайла» (на сетях Т2 и МТС), 15% у РТК (на сети Т2), 6% у «Сбермобайла» (на сетях Т2 и «МегаФона»). Совокупная абонентская база MVNO превышает 20 млн.

В мае «Сбермобайл» запустил работу в Крыму (см. “Ъ” от 28 мая 2025 года). Запуск сети на полуострове планировался еще до конца 2024 года на мощностях местного «К-Телекома», однако сделка так и не состоялась. MVNO в Крыму и Севастополе заработал на сетях «Миранды-медиа». В «К-Телеком» не ответили на запрос.

По мнению гендиректора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, запуск «СберМобайла» в ЛНР носит скорее имиджевый, чем коммерческий характер.

«Платежеспособное население в регионе невелико, а ARPU крайне низкий, поэтому говорить о значительной выручке не приходится. Тем не менее выход на новые территории позволяет "СберМобайлу" формировать образ федерального игрока, работающего даже там, где нет "большой четверки"»,— отметил эксперт.

С тем, что ожидать большой прибыли в новых регионах не стоит, согласен коммерческий директор РДП.ру Алексей Бахтин. Долю рынка, на которую «Сбермобайл» может рассчитывать в ЛНР, эксперт оценивает на уровне 15%. В «Газпромбанк Мобайле», «ВТБ Мобайле», «Т-мобайле» не ответили на запрос “Ъ”.

Алексей Жабин, Филипп Крупанин