На референдуме в Венгрии против вступления Украины в ЕС высказались 95% граждан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что 95% участников общенационального референдума выступили против вступления Украины в Евросоюз. Окончательные результаты голосования венгерские власти намерены позднее представить Еврокомиссии.
Виктор Орбан
Фото: Yves Herman / Reuters
«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины»,— сказал Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).
«Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение. Более того, единогласное решение требуется для открытия каждого кластера переговоров. Его нет. Так что этого не произойдет»,— подчеркнул венгерский премьер.
Всеобщий референдум стартовал 14 апреля и завершился 20 июня. Анкеты с вопросом об отношении граждан к вступлению Украины в ЕС рассылались по почте.