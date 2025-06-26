На референдуме в Венгрии против вступления Украины в ЕС высказались 95% граждан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что 95% участников общенационального референдума выступили против вступления Украины в Евросоюз. Окончательные результаты голосования венгерские власти намерены позднее представить Еврокомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters Виктор Орбан

Фото: Yves Herman / Reuters

«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины»,— сказал Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

«Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение. Более того, единогласное решение требуется для открытия каждого кластера переговоров. Его нет. Так что этого не произойдет»,— подчеркнул венгерский премьер.

Всеобщий референдум стартовал 14 апреля и завершился 20 июня. Анкеты с вопросом об отношении граждан к вступлению Украины в ЕС рассылались по почте.

Лусине Баласян