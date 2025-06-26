Алкоголь отдаляют от доступности

Депутаты хотят запретить алкомаркеты рядом с жильем и школами. Внесенные в Думу поправки к закону о регулировании оборота алкогольной продукции легализуют понятие «алкомаркет». Ими хотят признать торговые объекты, в которых доля продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки. Парламентарии предлагают запретить размещение таких магазинов ближе 100 м от жилых домов, любых образовательных учреждений, спортивных объектов и медицинских организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению авторов инициативы, это позволит резко снизить количество потребляемого алкоголя, а также даст предпосылки к системному оздоровлению населения. В пример они приводят Вологодскую область, где в будние дни алкоголь продается по два часа в день.

Плотная застройка в мегаполисах не позволит соблюдать норматив по расположению, и уже действующему бизнесу придется закрыться, уверен глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «В первую очередь от этого пострадает малое и среднее предпринимательство, которое уже сейчас имеет торговые точки на первых этажах домов, потому что иных просто не существует. Придать им статус алкомаркета очень легко, потому что средний чек на закупку любого товара содержит как минимум 70% алкоголя, согласно общей статистике. Отнести торговую точку от предприятия культуры и образования тоже нереально, потому что в крупных городах практически не существует такой возможности — любой магазин находится так или иначе в шаговой доступности до какой-нибудь школы, музея и так далее. С точки зрения снижения объемов потребления это весьма спорный вопрос, потому что выдернутая из контекста ситуация в Вологодской области ничего не доказывает, и, скорее всего, не приведет к искомому результату».

В Вологде, где запретили торговать спиртным в жилых домах и точках без отдельного входа для загрузки товара, закрылось больше 230 алкомаркетов. А на «Авито» появились десятки объявлений об аренде бывших помещений «Красного и Белого» и «Бристоля». По мнению исполнительного директора Fortwine Александра Липилина, сейчас нет серьезных оснований для ужесточения торговли алкоголем: «Нужно понимать, что очень часто запрет в одном месте превращается в развитие в другом.

Например, если мы берем историю с таким большим количеством алкомаркетов, то зачастую это прямое следствие запрета дистанционной торговли.

Мне кажется, что проблему потребления спиртного, а надо сказать, что его употребление практически не растет, можно решать другими способами, не усложняя жизнь бизнесу. И самый действенный способ — это чтобы люди переходили на более сложные алкогольные напитки и больше наслаждались вкусом, чем просто градусом. Скорее, как часто бывает с алкоголем и с законами, которые его касаются, это просто желание показать себя, выступить перед избирателями».

В 2024 году регионы получили право самостоятельно ограничивать работу, так называемых «наливаек». 70% субъектов пошли по пути ужесточения и начали запрещать продажу алкоголя ночью в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, за исключением ресторанов, баров, кафе и буфетов, сообщали в Госдуме.

26 июня Мособлдума планирует рассмотреть поправки, которые разрешат продажу алкоголя в точках общепита, имеющих вход со двора многоквартирного дома, только два часа в день, в остальное время реализацию спиртного хотят запретить.

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Валерия Калинина, Юлия Савина