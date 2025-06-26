WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО во время его президентства

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся европейским союзникам, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается на посту. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Дональд Трамп

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Газета пишет, что лидеры стран НАТО похвалили усилия господина Трампа по увеличению европейских оборонных расходов, а некоторые одобрили его удары по Ирану. Как отмечают собеседники WP, многие поняли, что «лесть является весьма эффективным путем к сердцу Трампа».

Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Однако в апреле президент США выразил недовольство ударами России по Киеву, а в мае — в целом решениями господина Путина. 14 июня они созвонились в пятый раз с начала года. Президенты обсуждали эскалацию на Ближнем Востоке, прежде предметом разговоров становилось в основном урегулирование конфликта на Украине.