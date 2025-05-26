Трамп заявил, что недоволен действиями Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен президентом России Владимиром Путиным. По его словам, с президентом РФ «что-то случилось».

«Я недоволен тем, что делает Путин. <...> Я не знаю, что черт возьми с ним случилось. Я долго его знаю, мы всегда ладили, но он посылает ракеты по городам и убивает людей»,— сказал президент США во время перелета из штата Нью-Джерси в Вашингтон (цитата по CNN).

По словам господина Трампа, он остался недоволен тем, что Россия атаковала объекты Украины во время диалога РФ и Украины. «Мы как раз разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам»,— сказала президент США.

Накануне Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Он проводился в три этапа. Первый прошел 23 мая, тогда обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Во время второго этапа 24 мая было передано еще по 307 военнослужащих. 25 мая вернулись 303 российских военнослужащих, столько же было передано Украине.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».