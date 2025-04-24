Трамп заявил, что недоволен ударами России по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Киеву, которые были нанесены в ночь на 24 апреля. Он призвал стороны конфликта заключить мирное соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. В этом нет необходимости, и время выбрано очень неподходящее. Владимир, остановись! 5 тыс. солдат умирают в неделю. Давайте заключим мирное соглашение!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 24 апреля был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по производству ракетного топлива.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время пресс-колла назвал заявления украинской стороны о гибели мирных жителей в результате удара по Киеву «пропагандой». «Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям»,— заявил представитель Кремля.

Лусине Баласян