Уроженку Москвы арестовали в Петербурге по подозрению в подготовке теракта

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летней уроженки Москвы, не имеющей регистрации на территории РФ. Девушку подозревают по ч. 3 ст. 30 — п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и п. а ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, гражданка, «являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц».

Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, задание кураторов заключалось в том, что она должна была установить взрывное устройство на автомобиль одного из начальников отдела неназванной коммерческой компании для его последующего подрыва. Подозреваемая предприняла попытку выполнить это, однако довести свой замысел до конца не смогла по независящим от нее причинам.

Фигурантку задержали 19 июня сотрудники ФСБ. Обвинение ей пока не предъявлялось. Девушка полностью признала свою причастность к готовящемуся преступлению. Против меры пресечения она не возражала. Суд отправил подозреваемую в СИЗО до 18 августа.

UPD: По данным «Ъ-СПб», арестованную зовут Юлия Московская. До недавнего времени она носила фамилию Джобан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Москве заочно арестовал журналиста и экс-участника Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в РФ) Романа Попкова (внесен в перечень террористов и экстремистов) по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ). Журналиста подозревают в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, который погиб в Петербурге 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной.

Андрей Цедрик