Oxfam: состояние самых богатых людей мира выросло на $33,9 трлн с 2015 года

Состояние 1% самых богатых людей планеты увеличилось на $33,9 трлн в реальном выражении с 2015 года, свидетельствует новый отчет Oxfam, опубликованный перед конференцией ООН по финансированию развития в Севилье.

«Астрономический рост частного богатства» сопровождается рекордным сокращением гуманитарной помощи: страны G7 урежут ее на 28% в 2026 году по сравнению с 2024 годом — самое резкое снижение с 1960 года.

Состояние 3000 миллиардеров с 2015 года выросло на $6,5 трлн и достигло 14,6% мирового ВВП. При этом частный капитал с 1995 по 2023 год вырос на $342 трлн — в 8 раз больше, чем государственные активы ($44 трлн).

При этом 60% беднейших государств находятся на грани долгового кризиса, тратя на обслуживание задолженности больше, чем на здравоохранение и образование. Частные кредиторы, на которых приходится свыше половины долгов стран с низкими доходами, усугубляют ситуацию отказом от реструктуризации и жесткими условиями.

Как Всемирный банк свел нищету, неравенство и проблемы климата в общий счет для человечества — в материале «Ъ».