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Коммерсантъ FM
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Бед много, компромисс один

ВБ свел нищету, неравенство и проблемы климата в общий счет для человечества

Ежегодный доклад Всемирного банка (ВБ) о борьбе с бедностью в 2024 году называется «Пути выхода из множественного кризиса» и посвящен диагностике «сочетанной травмы» человечества, которому приходится одновременно бороться с нищетой, неравенством и изменениями климата в условиях геополитической напряженности, ведущей к усложнению поставок и росту цен. Хотя в борьбе с крайней бедностью наметился некоторый прогресс — численность людей, живущих менее чем на $2,15 в сутки, впервые ушла ниже 8,5% населения Земли (прежний минимум — 8,8% — был достигнут до пандемии COVID-19, после которого численность крайне бедных увеличивалась), решения всех трех задач взаимосвязаны, затратны и требуют множественных компромиссов, к поиску которых и призывает ВБ.

Обострение межгосударственных конфликтов и геополитической напряженности, потеря темпов снижения крайней бедности, рост межстрановых различий в борьбе с неравенством при концентрации нищеты в наименее развитых странах вынудили Всемирный банк в ежегодном тематическом докладе 2024 года признать необходимость значительных компромиссов и выстраивания приоритетов ради социального прогресса.

Доклад «Пути выхода из множественного кризиса» — почти 300-страничный документ, фиксирующий, как именно несколько кризисов на планете накладываются друг на друга, и предлагающий объяснение того, почему борьба с нищетой, неравенством и изменением климата — единая задача, требующая комплексного решения. Описывая, как человечество оказалось в этом сложном положении, авторы ссылаются на пандемию COVID-19, «развернувшую сокращение бедности с 1990-х годов» — из-за ее роста в беднейших странах, хуже справлявшихся с противодействием коронавирусу и одновременно копивших долги в силу отсутствия резервов (см. “Ъ” от 15 апреля 2020 года и 20 июля 2023 года).

Оправиться от ковида миру помешали конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, «расстроившие поставки продовольствия и топлива»: в 2022 году ВБ впервые за три десятилетия зафиксировал уже глобальный рост крайней бедности (численности живущих менее чем на $2,15 в день).

Это сделало недостижимой цель сокращения доли «крайне бедных» до 3% населения Земли к 2030 году — при нынешних темпах на это уйдет «не менее трех десятилетий». На преодоление же порога бедности для стран со средним доходом (это $6,85 в день, ниже этого уровня дохода живет половина человечества) уйдет около столетия.

По новым расчетам в России был занижен уровень неравенства

К этим сложностям добавляются потребности зеленого перехода мировой экономики в масштабных инвестициях: в итоге «для устойчивого прогресса в направлении любой из трех целей — снижения бедности, обеспечения процветания и сохранения планеты — критически важен прогресс в движении к двум остальным», констатирует ВБ, предполагая, что «во времена экономического популизма, растущих долгов и глобального старения населения легко добиться этого не получится» и без жесткой политической рамки прогресс в одном направлении будет оплачен регрессом в других. Доклад ВБ и преследует цель описать «компромиссы, которые позволят получить наилучший возможный результат на всех трех фронтах».

«Обнадеживающими» новостями авторы называют то, что в 2024 году сокращение бедности после ковидной «паузы» продолжилось — доля беднейших людей оценивается в 8,5% населения Земли.

«Отрезвляющие же открытия» ВБ видит в том, что «восстановление обходит места, которые наиболее в нем нуждаются» — в беднейших экономиках уровень крайней нищеты до сих пор на 1 процентный пункт выше, чем в 2019 году. Та же картина — в борьбе с неравенством: в 2024 году число экономик с высоким уровнем расслоения было на 24-летнем минимуме, снизившись на треть с начала века, однако в них, сосредоточенных в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, проживает 1,7 млрд человек, или 20% населения планеты.

Климатические же изменения, констатирует ВБ, этот паттерн не соблюдают: «С 2010 года число людей, подверженных экстремальным погодным катаклизмам, растет не только в беднейших странах, способных получать поддержку от входящей в группу ВБ Ассоциации международного развития, но и по всему миру». Впрочем, и от климатических изменений беднейшие государства страдают сильнее — их правительства в силу бедности могут поддерживать только половину пострадавшего населения против полной защиты в развитых странах.

«Компромиссы», о которых говорит доклад ВБ, включают в себя расстановку приоритетов с концентрацией финансирования климатической устойчивости в беднейших странах Африки южнее Сахары ради долгосрочного устойчивого экономического роста — но без концентрации на чрезмерно дорогих технологиях. Их развитие следует оставить развитым государствам — ради решения уже проблем неравенства. Предполагается, что такие инвестиции позволят в будущем обеспечить рост доходов половине человечества, сейчас зарабатывающей менее $6,85 в день,— альтернатива, рост производительности без «климатических» технологий, вызовет рост глобальной эмиссии парниковых газов на 50% к уровню 2019 года.

Олег Сапожков

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