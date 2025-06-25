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Коммерсантъ FM
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Трамп призвал уволить журналистку CNN за материал об ударе США по Ирану

Президент США Дональд Трамп призвал уволить «как собаку» журналистку телеканала CNN Наташу Бертранд за материал с данными разведки, согласно которым американские удары не смогли уничтожить ядерную программу Ирана.

«Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать "как собаку"»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

По его словам, автор «соврала», пытаясь выставить американских пилотов в плохом свете. «Они (пилоты —”Ъ”) проделали отличную работу и попали в "золотую жилу" — полное уничтожение!»,— добавил господин Трамп.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам господин Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.

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