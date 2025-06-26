Им сносу не будет

ООО «Мичуринский центральный рынок» не будет обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, который отказал в признании права собственности на семь возведенных без разрешения построек общей площадью 2,2 тыс. кв. м: экспертиза определила, что речь идет о нестационарных конструкциях, а не о недвижимости. В то же время выступавшая ответчиком по иску администрация города не настаивает на сносе строений, ссылаясь на ту же судебную экспертизу, признавшую их безопасными. По мнению юриста, это решение придает постройкам легальность. Но готовящиеся изменения федерального законодательства могут снова поставить под вопрос их правовой статус.



В мэрии Мичуринска напомнили, что требования о сносе предъявляются лишь к самовольным постройкам, которые являются объектами недвижимости

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Мичуринский центральный рынок» в одном из крупнейших городов Тамбовской области Мичуринске не стало подавать апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Тамбовской области, который отказал в иске о признании права собственности организации на семь торговых объектов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил генеральный директор рынка Алексей Павлов.

Согласно материалам дела, организация на принадлежащих ей участках на улицах Интернациональной, Революционной и Филиппова построила шесть павильонов и кафе общей площадью 2,2 тыс. кв. м и обратилась в городскую администрацию с просьбой разрешить ввод объектов в эксплуатацию. В феврале 2025 года мэрия Мичуринска ответила отказом, поскольку Мичуринский центральный рынок не обращался туда за разрешениями на строительство. После этого компания решила действовать в судебном порядке.

Назначенная судом экспертиза определила, что строения возведены из сборно-разборных конструкций на неглубоких фундаментах, временно подключены к инженерно-техническим сетям и имеют ограниченный срок эксплуатации. Таким образом, по мнению суда, речь идет о некапитальных строениях, а не об объектах недвижимости, на которые может быть установлено право собственности. Та же экспертиза установила, что все объекты отвечают градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и не представляют угрозы жизни и здоровью работников и посетителей.

«У многих арендаторов есть пожелание, а у некоторых — таких как федеральные розничные сети — даже требование заключить долгосрочный договор аренды. Это подразумевает его регистрацию в Росреестре, что возможно только в случае, если речь идет об объекте недвижимости. Чтобы получить такую опцию, мы и обращались в суд»,— объяснил господин Павлов причину подачи иска. При этом, по его словам, как к нестационарным торговым объектам (НТО) никаких претензий к строениям быть не может. «На момент строительства в рамках регламента с администрацией был согласован внешний вид этих объектов, они построены с соблюдением всех норм и правил. Все они новые, качественные, в большей части уже идет торговля»,— рассказал гендиректор рынка.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Мичуринский центральный рынок» зарегистрировано в 2021 году в Мичуринске и оказывает юридические услуги. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Основной владелец — Михаил Корнев (88% долей). Остальные собственники — Константин Клемешов (10%), Сергей Хорошков (1%) и Алексей Павлов (1%). В 2024 году выручка составила 73 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб.

В мэрии Мичуринска сообщили, что не планируют сносить павильоны. «В силу статьи 222 ГК РФ ("Самовольная постройка") и судебной практики требования о сносе предъявляются к самовольным постройкам, которые являются объектами недвижимости. Так как построенные ООО "Мичуринский центральный рынок" торговые павильоны не являются объектами недвижимого имущества и являются некапитальными строениями, сносу они не подлежат. Поскольку ООО "Мичуринский центральный рынок" построило на своих земельных участках торговые объекты с соблюдением всех действующих норм и правил, никаких действий в отношении указанных павильонов производиться не будет»,— отметила заместитель главы администрации Мичуринска Эльвира Мананникова.

Как отметила руководитель практики недвижимости и строительства юридической компании «Центральный округ» Ксения Алферова, положения о демонтаже в рамках административного регламента применяются к НТО, которые размещены на земельных участках, находящихся в публичной собственности, и не внесены в утвержденную на уровне муниципалитета схему. «Однако в данном случае НТО размещены на земельном участке, находящемся в частной собственности,— порядок размещения и использования определяется собственником участка. Таким образом, вопрос статуса этих объектов можно оценивать, опираясь только на их соответствие требованиям норм безопасности»,— объясняет эксперт.

При этом госпожа Алферова напомнила, что сейчас в Госдуме рассматривается инициатива о внесении изменений в десятую статью закона о регулировании торговой деятельности, которые предполагают ужесточение контроля НТО, расположенных на частных землях. «Объекты должны будут соответствовать всем необходимым нормативам, включая градостроительные нормы, документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, правила пожарной безопасности и пр. Так что в перспективе вполне возможно изменение текущего статуса возведенных НТО»,— отметила она.

Юрий Голубь