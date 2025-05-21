Мэрия бьет по площадям

Воронежская сеть быстрого питания ООО «Робин Сдобин» с перерывом в две недели подала в областной арбитражный суд два иска к управлению развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа, в которых требует признать незаконным односторонний отказ мэрии от договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Городские власти указывают, что размер киосков превышает допустимую площадь и они должны быть снесены. Владелец сети Александр Губарев утверждает, что НТО уже переделаны, но компания не успела вовремя представить необходимые документы. Как отмечает эксперт, ситуация типична и связана с действиями по изменению внешнего вида НТО, которые уже несколько лет предпринимает администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С прошлого года в Воронеже действует новый порядок демонтажа НТО, согласно которому киоск может быть снесен через две недели после расторжения договора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ С прошлого года в Воронеже действует новый порядок демонтажа НТО, согласно которому киоск может быть снесен через две недели после расторжения договора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области рассматривает два иска местной сети киосков быстрого питания «Робин Сдобин». Компания просит признать незаконным отказ управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа от договоров на размещение НТО. Об этом стало известно из документов суда. Первый иск касается киоска формата «умная остановка» площадью 12,5 кв. м по адресу: Беговая улица, 158. Согласно материалам дела, 13 марта управление уведомило «Робин Сдобин» об одностороннем расторжении договора и дало три дня на снос НТО, пояснив, что в противном случае киоск будет снесен принудительно.

С прошлого года в Воронеже действует новый порядок демонтажа НТО. Владельца не уведомляют заранее о дне сноса, и киоск может быть снесен уже через две недели после расторжения договора, а не через полтора месяца, как прежде. Одновременно с подачей иска «Робин Сдобин» ходатайствовал об обеспечительной мере в виде запрета на демонтаж — суд удовлетворил просьбу компании. Вторым иском и аналогичным ходатайством сеть быстрого питания пытается защитить киоск площадью 12,5 кв. м с двумя холодильниками по адресу: улица Хользунова, 35. Заявление оставлено без движения в связи с неуплатой госпошлины.

Как сообщили в мэрии, согласно условиям договоров и положения о порядке размещения НТО, управление предпринимательства имеет право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, если киоск нарушает утвержденное архитектурное решение.

В 2024 году назначенная управлением комиссия осмотрела указанные НТО и обнаружила нарушения. Так, площадь киосков превышала норму почти в два раза: НТО на Хользунова был на 10 кв. м, а на Беговой — почти на 8 кв. м больше, чем положено. В администрации отметили, что, согласно требованиям, владелец киосков должен был выполнить замечания за 45 дней с момента получения акта комиссии, но этого не сделал.

В свою очередь, владелец сети Александр Губарев рассказал «Ъ-Черноземье», что компания устранила все нарушения, но не успела вовремя выслать документы по почте. «Да, мы виноваты,— признает предприниматель.— Но виноваты потому, что мы работаем. Не ошибается тот, кто ничего не делает».

Господин Губарев сообщил, что все киоски сети отвечают требованиям администрации, но отметил, что эти требования порой трактуются по-разному. «Раньше козырек киоска не входил в допустимую площадь, потом начал входить. На некоторых объектах козырьки пришлось несколько раз сбивать. Смешно так, что плакать хочется»,— поделился он.

Администрация с 2021 года работает над тем, чтобы привести все городские киоски к единому стилю. Первоначально от предпринимателей требовали заменить свои киоски на новые, выполненные по типовому проекту. Затем была допущена уступка: представители уличной торговли получили возможность утверждать индивидуально разработанные архитектурные решения, которые, впрочем, тоже должны соответствовать определенным требованиям. На многочисленных круглых столах предприниматели критиковали предложенные администрацией архитектурные решения, говоря, в частности, что они неэргономичны и нетехнологичны, не позволяют разместить двух продавцов.

Сроки выполнения требований многократно сдвигались, но сегодня, как отмечают представители малого бизнеса, большинство предпринимателей или заменили киоски, или перенесли их с муниципальной на придомовую территорию.

Заместитель председателя общественной организации «Объединение предпринимателей» Татьяна Гончарова отметила, что ситуация, в которой оказался «Робин Сдобин», неуникальна. «Сегодня в суде много споров, связанных с тем, что предприниматели выполнили реконструкцию, но не уложились в положенный срок,— рассказала эксперт.— И, конечно, здесь есть их вина. Мы проводим собрания и призываем: если видите, что не успеваете, пишите в администрацию. Потом в суде можно будет объяснить, что вы не сидели сложа руки. Но в то же время разве можно лишать бизнеса человека, который уже вложил деньги и выполнил все, что требовалось?»

С точки зрения Татьяны Гончаровой, опоздания зачастую могут быть связаны и с тем, что городское управление главного архитектора слишком долго утверждало индивидуальные архитектурные решения. Сегодня эти полномочия переданы управлению предпринимательства. При этом, по мнению общественницы, городской малый бизнес тяжело перенес реформу. «Новые киоски потребовали очень больших затрат. Деньги, которые можно было вложить в развитие, потратили на то, чтобы просто сохранить бизнес»,— отметила она.

Юрий Голубь