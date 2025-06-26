Аптекам открыли «одно окно»

В рамках расширения Белым домом эксперимента по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности у бизнеса появилась возможность получить несколько видов разрешений с помощью одного заявления на «Госуслугах». Опробовать механизм комплексного заявления уже могут организации и индивидуальные предприниматели, желающие открыть аптеки. В дальнейшем список видов бизнеса расширится — а результаты экспериментов правительство хочет закрепить законодательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Белый дом продолжает работу по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности. Так, в рамках эксперимента у бизнеса появилась возможность получить пакет взаимосвязанных разрешений с помощью одного заявления на «Госуслугах» — сейчас воспользоваться ею могут организации и индивидуальные предприниматели, желающие открыть аптеки — этот вид разрешительной деятельности стал первым в пилотном списке. Для открытия аптеки необходимо получить лицензии Росздравнадзора на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения Роспотребнадзора — санитарно-эпидемиологическое заключение и результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы. В режиме «одного окна» предпринимателю достаточно заполнить одно комплексное заявление, а система сама направит его в разные ведомства. Поясним, что ранее заявление на каждое разрешение требовалось подавать поочередно и самостоятельно отслеживать готовность каждого документа. В среднем упрощенная процедура занимает десять минут, а весь комплект разрешений в случае одобрения предприниматель получает в течение трех месяцев.

Всего в 2025 году могут быть переведены на механизм комплексного заявления не менее 50 видов разрешительной деятельности (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года). Рабочий список сформирован, но пока не утвержден, уточнили вчера “Ъ” в аппарате вице-премьера—главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, курирующего лицензионно-разрешительную реформу. «Утверждение идет поэтапно»,— добавили там. Следующим в формате комплекса предполагается реализовать разрешение на строительство в границах особо охраняемых природных территорий, рассказали в секретариате чиновника.

Комплексная выдача разрешений необходима, в частности, для ускоренного запуска инвестпроектов ради формирования экономики предложения и достижения национальных целей. Предпринимателям при запуске новых проектов, как правило, требуется именно пакет разрешений — и в РСПП, например, неоднократно просили власти сделать такой сервис, чтобы не обременять компании подачей десятков заявлений, различающихся по форме, набору документов и срокам ответов (см. “Ъ” от 24 марта).

Всего правительство реализует несколько экспериментов в рамках лицензионно-разрешительной реформы — после апробации на отдельных ведомствах или видах деятельности новые механизмы распространяются на всю сферу регулирования. В частности, Белый дом уже оптимизировал состав необходимых разрешительных документов для ведения бизнеса и перечень документов для получения самих разрешений. Процесс также перевели в электронный формат — от подачи заявления до выдачи документа. В результате эксперимента удалось оптимизировать процедуры выдачи более 400 видов разрешений, в том числе 51 лицензии. Срок рассмотрения всех видов разрешений в среднем сократился с 43 до 19 дней, количество документов для их получения — с 8 до 4.

Пакетную выдачу документов для ведения бизнеса, как и итоги остальных экспериментов, в правительстве предлагают закрепить и законодательно. Для этого Минэкономики подготовило и внесло в июне 2025 года проект поправок ко второму чтению в уже принятый в первом чтении законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов, касающихся оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности и лицензирования. Исходный законопроект был внесен правительством в Госдуму в октябре 2024 года и принят депутатами в первом чтении в декабре.

Венера Петрова