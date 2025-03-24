Можно все и сразу

Белый дом расширит эксперимент по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности — бизнес сможет получить несколько видов разрешений с помощью одного заявления на «Госуслугах». Изменения в том числе ориентированы на ускорение запуска новых инвестиционных проектов и необходимы правительству для повышения деловой активности и ускоренного формирования экономики предложения. Список разрешений, которые можно получить в комплексе, пока не опубликован — правительство отдельно определит механизм реализации, технические решения и перечни видов разрешений для пилотного проекта. В рамках того же эксперимента предприниматели также смогут получить разрешения в проактивном режиме по предложению регуляторов — уведомление о такой возможности с предзаполненной формой компании будут получать на портале госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом примет запрос на необходимые компаниям разрешения в виде комплексного заявления, сам распределит его между исполнителями и вернет все документы по мере готовности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Белый дом примет запрос на необходимые компаниям разрешения в виде комплексного заявления, сам распределит его между исполнителями и вернет все документы по мере готовности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство упростит бизнесу получение лицензий и разрешений — уже с этого года предприниматели смогут получить сразу несколько разрешительных документов по одному запросу. Такие поправки — в постановление правительства от 30 июля 2021 года об эксперименте по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности — опубликованы Минэкономики для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Напомним, что правительство реализует несколько экспериментов в рамках лицензионно-разрешительной реформы — после апробации на отдельных ведомствах или видах деятельности новые механизмы распространяются на всю сферу регулирования. Курирует реформу глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, Белый дом уже оптимизировал состав необходимых разрешительных документов для ведения бизнеса и перечень документов для получения самих разрешений. Процесс также перевели в электронный формат — от момента подачи заявления до выдачи документа. В результате эксперимента удалось оптимизировать процедуру получения более 400 видов разрешений, в том числе 51 лицензии. Срок рассмотрения всех видов разрешений в среднем сократился с 43 до 20 дней, количество документов для их получения — с 8 до 4.

Цель реформы — сократить взаимодействие госорганов и бизнеса. Один из способов, который, как ожидается, будет особенно востребован компаниями,— получение нескольких видов разрешений с помощью одного заявления. Комплексная выдача разрешений необходима, в частности, для ускоренного запуска инвестиционных проектов — ради формирования экономики предложения и достижения национальных целей развития. Предпринимателям при запуске новых проектов, как правило, требуется пакет разрешений — и в РСПП, например, неоднократно просили власти сделать такой сервис, чтобы не обременять компании подачей десятков различающихся по форме, набору документов и срокам ответов заявлений. Для действующих проектов такая синхронизация менее востребована: их разрешительные документы и лицензии продлеваются в разные сроки — по окончании действия прежних.

Согласно проекту постановления, предприниматель сможет подать комплексное заявление на портале госуслуг: такое заявление автоматически разделяется на отдельные и направляется вместе с комплектами документов из ведомственных витрин данных в ответственные за выдачу разрешений госорганы. Подача комплексного заявления не должна затянуть получение отдельных разрешений: сроки выдачи документов различаются, поэтому получать их предприниматель будет по готовности.

В аппарате Дмитрия Григоренко пояснили, что возможность подачи комплексного заявления актуальна для тех видов деятельности, где для работы требуется вся группа связанных между собой разрешений — как в рамках одного ведомства, так и нескольких. Например, для открытия аптеки необходимо получить лицензии Росздравнадзора на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения Роспотребнадзора — санитарно-эпидемиологическое заключение и результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы. В режиме одного окна предприниматель заполнит одно «комплексное» заявление, а система сама направит его в разные ведомства.

Перечень разрешений для получения в комплексе пока не детализирован. Его определит межведомственная рабочая группа по реализации реформы в сфере лицензий и разрешений. «На данном этапе сформирована концепция реализации таких решений. Механизм реализации, требуемые технические детали и перечни видов разрешений, которые войдут в пилотный проект, будут определены дополнительно»,— говорят в аппарате вице-премьера.

В рамках того же эксперимента в правительстве также намерены отработать и уведомительный («проактивный», как называют его в Белом доме) режим предоставления отдельных разрешений. Проект постановления правительства уточняет, что в его рамках заявитель получит на портале госуслуг уведомление о возможности получить разрешение (например, перед истечением срока предыдущего) вместе с предзаполненной формой заявления. Данные в форму подтянут из прежних заявлений и документов, которые есть у ведомств—участников эксперимента.

“Ъ” писал, что главной развилкой в применении проактивного режима была необходимость отделить тех, кому разрешения действительно необходимы, от тех, кто формально имеет возможность их получить, чтобы избежать «фронтальной» раздачи всем игрокам рынка,— в последнем случае массированная раздача разрешений может привести к формированию рынка «пустых» компаний с набором «вечных» разрешений (см. “Ъ” от 26 августа 2024 года).

В аппарате Дмитрия Григоренко объясняют, что проактивный режим возможен только в тех случаях, когда государство обладает необходимой информацией о том, что предприниматель соответствует всем критериям и обязательным требованиям для ведения конкретного вида деятельности и действительно намерен ей заниматься. «Реализовать такой механизм удается благодаря современным цифровым технологиям: данные мы получаем на основе интеграции государственных и ведомственных информационных систем, формирования витрин данных, бесшовного межведомственного взаимодействия и т. п. Но обязательным условием является согласие предпринимателя»,— добавляют там.

Актуальность проактивного формата обсуждалась с представителями бизнеса. Например, Росрыболовство и рыбопромышленники уже готовы и ждут запуска функционала: как ожидается, сразу после распределения квот на вылов рыбаки будут автоматически получать уведомление с предложением получить разрешение на добычу.

Параллельно с расширением экспериментальных режимов Белый дом наращивает базу данных для принятия решений. Сейчас для экспериментов в сфере разрешительной деятельности данные поставляют десятки ведомств, в том числе Минздрав, Минпромторг, Минтруд, Минцифры, Минэкономики, ФНС, Росаккредитация, Росреестр. По проекту постановления правительства новыми поставщиками станут МВД, Росфинмониторинг и Социальный фонд. Документ при этом предусматривает возможность привлечения к эксперименту и новых участников — госорганов, внебюджетных фондов и иных организаций — по решению межведомственной рабочей группы.

Отметим, что помимо облегчения бюрократического бремени для компаний сборка государственных сервисов под конкретную задачу и координация межведомственного взаимодействия по ее решению — одна из идеологем нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»: де-факто на проектах, подобных проактивной и комплексной выдаче разрешений, Белый дом учится собирать целевые цифровые платформы, опирающиеся на общую межведомственную инфраструктуру и данные, чтобы затем разворачивать этот подход во всех отраслях экономики.

Диана Галиева, Олег Сапожков