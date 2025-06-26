Реагенты национальной безопасности

В следующие пять лет объем российского рынка лабораторного аналитического оборудования может вырасти в 1,7 раза, до 256 млрд руб., а рынок реагентов для медицины и фармацевтики — в 1,9 раза, до 530 млрд руб. Стабильный среднегодовой прирост в 9–11% этим сегментам обеспечат как стареющее население страны, так и молодежь, готовая все больше тратиться на медицинские услуги. Объем рынка частной медицины по итогам 2024 года достиг 1,57 трлн руб., за семь лет увеличившись почти втрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Российский рынок реагентов, широко используемых в фарминдустрии, медицине и науке, вырастет до 470–530 млрд руб. к 2030 году, подсчитали в аудиторской компании Kept. По итогам 2024 года объем рынка составил 286 млрд руб. Среднегодовые темпы роста этого сегмента в следующие пять лет аналитики оценили в 8,6–10,8%.

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Реагенты могут быть использованы самостоятельно, однако чаще для работы с ними требуется лабораторное и аналитическое оборудование. Объем этого рынка в 2024 году аналитики оценили в 154 млрд руб. По их подсчетам, в 2025–2030 годах он будет ежегодно расти на 8,8% и достигнет 256 млрд руб.

Как отмечают авторы исследования, сейчас, по разным оценкам, на рынке реагентов представлено более 2 млн уникальных наименований товаров. Сами реагенты могут отличаться по химическому составу (органические и неорганические), форме, области применения и чистоте. При этом они могут быть использованы сами по себе или служить основой для производства лабораторных реагентов и активных фармсубстанций.

Ключевыми потребителями реагентов являются фармкомпании. На них, согласно исследованию, в 2024 году приходилось 64% объема рынка.

Оставшиеся 36% рынка приходится на коммерческие лаборатории и госсектор. На рынке оборудования ситуация другая: 56% его товаров потребляет госсектор, доли фармкомпаний и частных лабораторий ниже. Через госзакупки это оборудование приобретают медучреждения и научные центры.

Среди макроэкономических факторов, влияющих на спрос на реагенты, лабораторное и аналитическое оборудование для фармацевтики, медицины и науки, аналитики Kept выделяют прежде всего старение населения и, как следствие, более широкое распространение хронических и инфекционных заболеваний, пишут аналитики.

В последние годы жители России стали тратиться на медицину все активнее: объем рынка частной медицины по итогам 2024 года составил 1,57 трлн руб. и с 2017-го вырос в 2,7 раза (см. “Ъ” от 21 февраля). Рынок коммерческой лабораторной диагностики в следующие пять лет будет расти более чем на 10% в год, ожидают в Kept. Как отмечает гендиректор аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина, внимание к собственному здоровью растет у всех возрастных групп, в том числе у молодежи, что обеспечивает устойчивый спрос на лабораторную и диагностическую поддержку.

Еще одним фактором, способным повлиять на развитие рынков реагентов, лабораторного и аналитического оборудования, может стать дальнейшая локализация фармацевтической отрасли.

Аналитики ожидают, что в 2024–2030 годах объем производства внутри страны лекарственных средств в натуральном выражении будет расти среднегодовыми темпами в 0,8% и достигнет 3,6 млн упаковок. Кроме того, драйверами роста для этих рынков может стать развитие кластеров биотехнологий и увеличение государственного финансирования связанных с ними отраслей.

Потенциальными факторами, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие этих рынков, партнер Kept, руководитель направления стратегии сделок и исследований рынка Наталья Никитенко называет макроэкономическую нестабильность, а также возможное усиление санкционного давления. «С другой стороны, действующие игроки показали высокую гибкость и умение адаптироваться к внешним шокам после февраля 2022 года, что позволило им сохранить необходимый объем поставок для удовлетворения внутреннего спроса»,— заключает она.

Виктория Колганова