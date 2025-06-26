Реагенты национальной безопасности
Российские фармкомпании обеспечили себя сырьем
В следующие пять лет объем российского рынка лабораторного аналитического оборудования может вырасти в 1,7 раза, до 256 млрд руб., а рынок реагентов для медицины и фармацевтики — в 1,9 раза, до 530 млрд руб. Стабильный среднегодовой прирост в 9–11% этим сегментам обеспечат как стареющее население страны, так и молодежь, готовая все больше тратиться на медицинские услуги. Объем рынка частной медицины по итогам 2024 года достиг 1,57 трлн руб., за семь лет увеличившись почти втрое.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Российский рынок реагентов, широко используемых в фарминдустрии, медицине и науке, вырастет до 470–530 млрд руб. к 2030 году, подсчитали в аудиторской компании Kept. По итогам 2024 года объем рынка составил 286 млрд руб. Среднегодовые темпы роста этого сегмента в следующие пять лет аналитики оценили в 8,6–10,8%.
Реагенты могут быть использованы самостоятельно, однако чаще для работы с ними требуется лабораторное и аналитическое оборудование. Объем этого рынка в 2024 году аналитики оценили в 154 млрд руб. По их подсчетам, в 2025–2030 годах он будет ежегодно расти на 8,8% и достигнет 256 млрд руб.
Как отмечают авторы исследования, сейчас, по разным оценкам, на рынке реагентов представлено более 2 млн уникальных наименований товаров. Сами реагенты могут отличаться по химическому составу (органические и неорганические), форме, области применения и чистоте. При этом они могут быть использованы сами по себе или служить основой для производства лабораторных реагентов и активных фармсубстанций.
Ключевыми потребителями реагентов являются фармкомпании. На них, согласно исследованию, в 2024 году приходилось 64% объема рынка.
Оставшиеся 36% рынка приходится на коммерческие лаборатории и госсектор. На рынке оборудования ситуация другая: 56% его товаров потребляет госсектор, доли фармкомпаний и частных лабораторий ниже. Через госзакупки это оборудование приобретают медучреждения и научные центры.
Среди макроэкономических факторов, влияющих на спрос на реагенты, лабораторное и аналитическое оборудование для фармацевтики, медицины и науки, аналитики Kept выделяют прежде всего старение населения и, как следствие, более широкое распространение хронических и инфекционных заболеваний, пишут аналитики.
В последние годы жители России стали тратиться на медицину все активнее: объем рынка частной медицины по итогам 2024 года составил 1,57 трлн руб. и с 2017-го вырос в 2,7 раза (см. “Ъ” от 21 февраля). Рынок коммерческой лабораторной диагностики в следующие пять лет будет расти более чем на 10% в год, ожидают в Kept. Как отмечает гендиректор аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина, внимание к собственному здоровью растет у всех возрастных групп, в том числе у молодежи, что обеспечивает устойчивый спрос на лабораторную и диагностическую поддержку.
Еще одним фактором, способным повлиять на развитие рынков реагентов, лабораторного и аналитического оборудования, может стать дальнейшая локализация фармацевтической отрасли.
Аналитики ожидают, что в 2024–2030 годах объем производства внутри страны лекарственных средств в натуральном выражении будет расти среднегодовыми темпами в 0,8% и достигнет 3,6 млн упаковок. Кроме того, драйверами роста для этих рынков может стать развитие кластеров биотехнологий и увеличение государственного финансирования связанных с ними отраслей.
Потенциальными факторами, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие этих рынков, партнер Kept, руководитель направления стратегии сделок и исследований рынка Наталья Никитенко называет макроэкономическую нестабильность, а также возможное усиление санкционного давления. «С другой стороны, действующие игроки показали высокую гибкость и умение адаптироваться к внешним шокам после февраля 2022 года, что позволило им сохранить необходимый объем поставок для удовлетворения внутреннего спроса»,— заключает она.