Власти Ленобласти разрешили ввести в эксплуатацию первый этап ЖК «Полис Новоселье»

Комитет государственного строительного надзора и госэкспертизы Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса «Полис Новоселье», который расположен в одноименном поселке 47-го региона. На текущий момент на Центральной улице построены два 12-этажных дома на 1395 квартир и пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 275 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс «Полис Новоселье» в Ломоносовском районе Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГК «Полис» Жилой комплекс «Полис Новоселье» в Ломоносовском районе Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГК «Полис»

Застройщик в лице ГК «Полис» подчеркивает, что в каждой парадной есть своя колясочная, на первых этажах предусмотрены площади под коммерцию. Между домами есть различные зоны отдыха, детские площадки и места для спортивных активностей. Вся внутренняя территория ЖК «Полис Новоселье» закрыта для передвижения автомобилей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 22 июня жители Новоселья остались без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что во время ремонтных работ экскаватор повредил трубопровод, находящийся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛЕМЭК».

Андрей Маркелов