Стала известна причина полного отсутствия воды в поселке Новоселье

Прокуратура назвала причину аварии, случившейся в Новоселье 23 июня, сообщает пресс-служба ведомства по Петербургу и Ленобласти. Накануне жители поселка Ломоносовского района 47-го региона остались без холодной и горячей воды.

Оказалось, что 23 июня около девяти часов утра при проведении ремонтных работ экскаватор повредил трубопровод, находящийся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛЕМЭК».

Последствия аварии удалось ликвидировать сегодня около четырех часов утра. В адрес гендиректора компании уже направили представление. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 9 июня без света остались около 500 домов в Выборгском районе Петербурга. В «Россети Ленэнерго» подчеркнули, что все произошло из-за технологического нарушения оборудования.

Андрей Маркелов