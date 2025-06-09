Юникальная ситуация

Некоторые зарубежные бренды, ушедшие из РФ, продолжают наращивать здесь продажи за счет онлайн-заказов. А японская марка Uniqlo по итогам первого квартала 2025 года вошла в топ-5 наиболее популярных марок в сегменте трансграничной торговли, обогнав Zara и Nike по объему продаж в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались данные сервиса заказов товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, согласно которым по итогам первого квартала 2025 года японская Uniqlo вошла в топ-5 самых популярных брендов среди российских потребителей по онлайн-покупкам за границей. В этом списке также значатся Apple, Zara, New Balance и Nike. При этом в сегменте одежды и аксессуаров Uniqlo стала лидером за последние два года с долей продаж 12%, обогнав Zara (8%) и Nike (5%).

После начала военного конфликта РФ и Украины в марте 2022 года Uniqlo объявила о приостановке работы всех своих 50 магазинов в России. На начало 2023 года их оставалось около 30, но они были временно закрыты. Получив более 10 млрд руб. убытков за 2022 год, сеть начала сворачивать бизнес в России (см. “Ъ” от 5 мая 2023 года). При этом в 2023 году чистая прибыль российского подразделения Uniqlo — ООО «Юникло Рус» — составляла 2,3 млрд руб., а выручка — 1,9 млрд руб., следует из данных СПАРК. По итогам 2024 года компания, у которой уже нет выручки, получила чистый убыток 413 млн руб.

Часть площадок Uniqlo в середине 2023 года заняла компания «Трейд менеджмент», управляющая одежной сетью Lady & Gentleman City, и открыла магазины под новым брендом. Его логотип и коллекции отчасти напоминали Uniqlo. В феврале 2025 года «Ведомости» сообщали, что «Трейд менеджмент» закрыла 8 из 15 магазинов Just Clothes. При этом продукция бренда продается онлайн. Например, в Ozon, как рассказали “Ъ” в компании, по итогам первого квартала 2025 года эта марка наряду с двумя другими российскими брендами — Sela, Kari, а также с белорусской Mark Formelle вошла в топ-5 по интернет-заказам внутри страны.

Однако и Uniqlo сохраняет достаточное число лояльных российских покупателей. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что Uniqlo имеет ряд собственных передовых научных разработок в текстильной продукции. Например, технология Heattech позволяет справляться с резкими перепадами температуры. У компании также есть технологии, позволяющие снижать себестоимость и добавлять в изделия натуральные волокна хлопка и шерсти, не повышая розничные цены, отмечает госпожа Лебсак-Клейманс.

Недавнее краткое потепление политических отношений между РФ и США дало надежду российским потребителям на возвращение ряда ранее ушедших из России брендов, включая Uniqlo, шведскую H&M и испанскую Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka и другие). Этому способствовало и заявление Союза торговых центров, обратившегося к зарубежным ритейлерам, покинувшим РФ после февраля 2022 года, с предложением вернуться, если будут сняты западные санкции.

В случае с Uniqlo это будет очень сложно сделать. В мае 2025 года глава общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик заявил, что основатель бренда Тадаси Янаи, оказавшись в эпицентре серьезной критики японских правых, требовавших от бизнесмена отказаться от возвращения на российский рынок, дал обещание не делать этого.

Виктория Колганова