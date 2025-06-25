Трамп: война Ирана и Израиля закончилась

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает завершенной войну Ирана и Израиля. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

«Это была 12-дневная война, и мы думаем, что она закончилась. Я не думаю, что они собираются снова нападать друг на друга»,— сказал господин Трамп (трансляцию ведет Associated Press на YouTube).

Он уточнил, что санкции против Ирана сохранятся. По словам Дональда Трампа, Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Тегеран. Также он допустил новую атаку на Иран со стороны Штатов, если власти не пойдут навстречу в вопросе заключения ядерной сделки.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы Штатов в Ираке и Катаре. В ночь на 24 июня Дональд Трамп заявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем. Он говорил, что рассчитывает на бессрочное действие этого режима.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Екатерина Отрашкевич