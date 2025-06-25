ЦИАН: мошенники используют искусственный интеллект

Число мошенников на онлайн-платформах, публикующих объявления, не уменьшается. Более того, они используют новые технологии, заявил в интервью “Ъ” гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев. «Сейчас, например, все чаще появляются интерьеры квартир, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта»,— поясняет топ-менеджер. По его словам, это дело рук мошенников. Таким образом они пытаются выманить деньги, например, у тех, кто хочет арендовать квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЦИАН внимательно изучает подобные объявления и внедряет механизмы их поиска на онлайн-платформе и запрета публикации, говорит господин Григорьев. Однако, по его словам, «мошенники развивают пути их обхода».

В ЦИАН есть разные способы выявить потенциально опасные объявления. «Иногда (через онлайн-платформу.— “Ъ”) звонят обычные люди, клиенты, и мы просто анализируем детали разговоров. Это возможно благодаря системе call-трекинга, защищающей реальные номера пользователей»,— поясняет Дмитрий Григорьев. По его словам, тестовые AI-алгоритмы иногда также могут проверять отдельные объявления.

Подробнее — в интервью «Ъ».

Александра Мерцалова