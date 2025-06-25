Алаудинов: Третья мировая война уже идет

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов считает, что Третья мировая война уже началась. Об этом свидетельствуют происходящие в мире события, добавил он.

«Если мы еще не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась»,— сказал господин Алаудинов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность начала Третьей мировой войны. Он пояснил, что мир сегодня обладает большим конфликтным потенциалом, который растет и проявляется особенно у российских границ.

Елизавета Шмакова