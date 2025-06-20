Путин заявил, что его беспокоит угроза Третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность возможностью начала Третьей мировой войны. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Господин Путин подчеркнул, что говорит «без всякой иронии, без шуток». По его словам, мир сегодня обладает большим конфликтным потенциалом, который растет и проявляется особенно у российских границ. Он выделил в числе ключевых угроз текущие конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Особое беспокойство российского лидера вызвала ситуация вокруг ядерных объектов Ирана.

Президент отметил необходимость поиска решений мирными средствами по всем направлениям, ради чего и был организован форум. В этой связи господин Путин сказал, что Россия выступает за право Ирана на мирный атом и на деле защищает это право, реализуя в Иране проекты по строительству атомных реакторов, в том числе в Бушере.

Российский лидер отверг идею участия России в боевых операциях против Израиля на стороне Ирана. Он напомнил, что уже ведутся военные действия с теми, кто представляет угрозу для страны и ее идеалов. Господин Путин также не согласился с обвинениями в ненадежности России как союзника и напомнил об обязательствах Москвы перед Тегераном.