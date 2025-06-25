Сочи возглавил топ направлений Кубани для отдыха в августе

Сочи возглавил рейтинг самых популярных курортных направлений Краснодарского края на август 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На первом месте находится Сочи с 29% поездками, на втором — Адлер с 20% путешествиями. Третью позицию занимает Краснодар с 13% поездками. В топ-10 также вошли Новороссийск (10% поездок), Анапа и Лазаревское (по восемь %), Туапсе (4%), Ейск и Лоо (по три % поездки каждый).

Каждое десятое путешествие в регион станет поездкой выходного дня. На однодневные поездки приходится 4% всех путешествий в Краснодарский край.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи планируют построить гостиничный комплекс «Эдем» и санаторий «ВераКлиник» за 12 млрд руб. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, современные туробъекты остаются приоритетом курортной экономики Сочи; проекты должны улучшить условия не только для гостей, но и для жителей города.

Нурий Бзасежев