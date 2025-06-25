«Нельзя допустить, чтобы желание компаний увеличить выручку превращалось в норму»

В июне 2025 года в Госдуму внесен проект федерального закона, который впервые прямо запрещает реализацию авиабилетов сверх лимита пассажирских мест (овербукинг). О практике, которая ежегодно рушит планы тысяч путешественников, рассказывает кандидат юридических наук, эксперт в сфере транспортного законодательства и защиты прав потребителей Екатерина Бурнос.

Екатерина Бурнос

Фото: предоставлено автором

«Отказ в посадке из-за нехватки мест нарушает условия договора и, с точки зрения закона, является односторонним отказом от обязательств, что запрещено ч. 1 ст. 310 ГК РФ. На практике это часто происходит в форме "овербукинга" — когда билетов продано больше, чем мест на борту.

Ситуация становится особенно критичной в туристический сезон. Сочи стабильно попадает в число городов, где овербукинг фиксируется чаще всего. Один из самых резонансных случаев произошел в 2021 году, когда авиакомпания "Победа" продала 197 билетов на рейс Екатеринбург — Сочи при вместимости самолета в 189 человек. Отказ в регистрации объяснили техническим сбоем, но суд расценил ситуацию как введение в заблуждение и подтвердил штраф в размере 100 тыс. руб.

Характерным примером также стал случай с рейсом U6306 из Сочи в Екатеринбург. Пассажирка, оформившая билет за месяц до вылета, не смогла попасть на борт — все места оказались заняты. Ей было предложено ожидать следующий рейс через три часа. По итогам разбирательства транспортная прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей).

Практика продажи лишних билетов особенно распространена у лоукостеров, где экономическая модель заточена на максимальное заполнение борта. Это, по сути, намеренное нарушение прав потребителей в целях извлечения прибыли. Пассажиры, оказавшиеся в таких ситуациях, сталкиваются с прямыми убытками: "сгорают" брони отелей, пропадают стыковочные рейсы, срываются отпуска. Не всегда перевозчики предлагают адекватные альтернативы — часто речь идет о пересадке на следующий рейс через несколько часов или даже дней, а иногда таковых вовсе нет.

В некоторых случаях пассажиру выдается посадочный талон с пометкой "SEAT: JMP". Это означает, что человек стал так называемым "джампиком", то есть летит только в случае, если кто-то другой не явится на рейс. Даже при наличии билета, который был оплачен и подтвержден, пассажиру может быть отказано в перевозке. Такая практика дискредитирует саму идею публичного договора и подрывает доверие к авиационной системе.

Обеспокоенность вызывает и то, что на фоне участившихся инцидентов представители авиакомпаний вновь инициируют обсуждение легализации овербукинга — якобы "по западной модели". Среди сторонников — крупнейшие перевозчики, в том числе "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа". При этом экономическая аргументация вызывает серьезные сомнения. По данным Росавиации, в 2024 году средняя загрузка кресел в российских авиакомпаниях составила 89,3%, что превышает минимальный порог рентабельности (75%). Финансовая отчетность крупнейших перевозчиков демонстрирует значительный рост доходности. В частности, валовая рентабельность "Аэрофлота" за 2024 год увеличилась на 330%, а выручка — почти на 43%. Это говорит о том, что необходимости "дозагружать" рейсы любой ценой попросту нет.

Тем не менее в ряде предложений обсуждается возможность введения "защищенных категорий" пассажиров, на которых не будет распространяться практика овербукинга. Это решение создает очевидное неравенство и формирует опасный прецедент: кому-то полет будет гарантирован, а кто-то останется на земле, несмотря на заранее купленный билет. Более того, инициатива рассматривается на фоне продолжающихся споров о легализации овербукинга в гостиничной отрасли, что в совокупности может привести к дальнейшему размыванию стандартов обслуживания.

Именно поэтому важным шагом стал внесенный в июне законопроект, запрещающий реализацию авиабилетов сверх числа посадочных мест. В случае его принятия будет устранена правовая неопределенность, а пассажиры получат законные гарантии предсказуемости поездки. При этом проект направлен не против интересов бизнеса, а против злоупотреблений, которые ставят потребителя в уязвимое положение. Как показывает судебная практика, пассажиры имеют право на компенсацию стоимости билета, возмещение морального вреда, убытков, а также на получение предусмотренного законом штрафа. Все эти инструменты уже есть — вопрос только в их применении.

Нельзя допустить, чтобы желание компаний увеличить выручку за счет перегруза самолетов превращалось в норму».