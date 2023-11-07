В аэропорту Сочи жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс из-за овербукинга

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту неисполнения договора перевозки компанией «Уральские авиалинии», сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

По данным прокуратуры, 6 ноября жительница Екатеринбурга не смогла вовремя вернуться домой, так как в аэропорту Сочи ее не пустили на рейс из-за овербукинга: авиакомпания продала больше билетов, чем кресел на борту, в результате пассажирке не хватило места в самолете.

Как пишет издание E1.ru, девушка приобрела билеты за месяц, об отсутствии мест она узнала на стойке регистрации. Чтобы разрешить конфликтную ситуацию, авиакомпания предложила свердловчанке улететь на следующем рейсе. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что компания разбирается в случившемся.

Наталья Решетняк

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