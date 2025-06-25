Цели проявили устойчивость

Организация по устойчивому развитию при ООН (Sustainable Development Solutions Network — SDSN) опубликовала «Глобальный индекс устойчивого развития-2025». С его помощью был измерен прогресс стран в достижении поставленных ООН целей в таких сферах, как ликвидация бедности, экология, образование, продовольственная безопасность и так далее. Россия в этом рейтинге поднялась с 56-го на 51-е место, первую тройку составили Финляндия, Швеция и Дания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Индекс устойчивого развития отражает достижения стран в продвижении к таким целям, как ликвидация бедности, продовольственная безопасность, здравоохранение, образование, гендерное равенство, устойчивость экономики, экология и ряд других. Определившая индексы стран организация работает под эгидой генерального секретаря ООН, отвечая, в частности, за наполнение данными информационной сети для реализации целей устойчивого развития (ЦУР) и Парижского соглашения по климату.

Первые строчки составленного SDSN рейтинга заняли Финляндия (87 пунктов), Швеция (85,7 пункта) и Дания (85,3 пункта). На последнем, 167-м месте — Южный Судан (41,6 пункта). Примечательно, что 18 позиций в первой двадцатке занимают европейские страны. США находятся лишь на 44-й строчке (75,2 пункта), на две позиции ниже, чем в 2024 году. Подняться смогли Индия и Китай — до 99-го и 49-го места соответственно (109-е и 68-е в прошлом году). Сдали позиции Объединенные Арабские Эмираты, опустившись с 70-й на 80-ю позицию рейтинга.

Как отмечают авторы доклада, приверженность стран целям устойчивого развития остается неизменной: 190 из 193 государств-членов ООН представили национальные планы действий по продвижению в этой сфере.

Не приняли участия в подготовке отчетности только Гаити, Мьянма и США.

В 2025 году самый быстрый прогресс в достижении ЦУР продемонстрировали Восточная и Южная Азия, что обусловлено, в частности, быстрым достижением странами региона поставленных социально-экономических целей. При этом, отмечают эксперты ООН, на глобальном уровне к 2030 году уже не получится достичь ни одной из 17 целей — этому мешают военные конфликты, структурная уязвимость экономики и ограниченные финансовые возможности стран.

Анна Королева