Диверсификация потоков

Китай возобновил интерес к строительству газопровода «Сила Сибири-2». Спусковым крючком стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Сейчас около трети сжиженного природного газа поступает в КНР из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Российский проект может стать выгодной сухопутной альтернативой уязвимым поставкам через Ормузский пролив, который Тегеран неоднократно угрожал перекрыть. О том, что Москва и Пекин могут уже в этом году подписать соглашение, ранее писал Reuters. Китай в таком случае будет получать ежегодно дополнительно до 50 млрд куб. м газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Однако стороны пока никак не могут договориться о будущей стоимости поставок и о том, где будет пролегать труба, пояснил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Разговоры про "Силу Сибири-2" в связи с конфликтом на Ближнем Востоке становятся более актуальными. Всегда была точка зрения Москвы, что для Китая гораздо безопаснее иметь газопроводную трубу из России, "Силу Сибири-1" и "Силу Сибири-2", что минимизирует риски. До сегодняшнего времени не согласована формула цены газа, которая будет использоваться для определения его стоимости во втором случае. Пекин постоянно выбивает себе какие-то дополнительные скидки, апеллируя к тому, что у них есть газ из других источников, в том числе с Ближнего Востока. Соответственно, наша точка зрения, что это регион ненадежен, пример тому — этот самый конфликт. Но раз он был краткосрочным, не думаю, что китайцы прямо прибегут завтра договариваться по "Силе Сибири-2".

Невозможно сейчас сказать, сколько будет стоить его реализация, потому что даже не утвержден план его стройки, нет никакого контракта, даже непонятно, где он вообще будет проходить. Изначально "Сила Сибири-2" (в девичестве проект назывался "Алтай") должна была пройти напрямую из России в Китай через Алтай. Потом решили сделать его через Монголию. Сейчас Москва говорит, через это тоже только один из возможных вариантов, можно еще строить, например, через Казахстан. Проекта нет даже на уровне понимания, грубо говоря, где труба вообще ляжет. Кроме того, РФ считает, что у Китая есть уязвимости, связанные с тем, что все его морские пути могут быть или зоной риска военного ближневосточного конфликта, или могут быть перекрыты американцами в случае, если произойдет эскалация по линии отношений Вашингтон-Пекин. Российская позиция: раз у вас есть проблемы с Ближним Востоком, стройте газопровод с нами. Но у китайцев есть своя точка зрения: партнер сейчас не может поставлять газ в Европу в тех объемах, в которых поставляла раньше, соответственно, Москва приперта к стенке, и они считают, что можно в этой ситуации добиться больших скидок».

Согласно прогнозу, который Минэкономразвития подготовило в прошлом году, цены на российский газ для Китая будут на 28% ниже, чем для покупателей из Европы, до 2027-го. При этом, как сообщала Financial Times, Пекин рассчитывает на поставки топлива по «Силе Сибири-2» по цене, как на внутреннем российском рынке. На фоне введения западных санкций против Москвы КНР была в более выгодной переговорной позиции и могла диктовать свои условия. Об этом еще два года назад писало South China Morning Post. Собеседники издания подчеркивали, что Пекин не желает инвестировать ни юаня в новую трубу, несмотря на партнерство между странами. Но сейчас обстоятельства изменились, что дает надежду на подписание взаимовыгодной сделки, считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов:

«Сегодня мы видим, что поставки сжиженного природного газа с Ближнего Востока также подвержены геополитической неопределенности и дополнительным рискам. К этому надо добавить и то, что США и Китай продолжают конфликтовать на уровне тарифных войн.

Пекин с начала весны приостановил поставки сжиженного природного газа из Америки, и в этой ситуации на первый план выходят вопросы надежности газоснабжения. И, конечно же, трубопроводные поставки выглядят предпочтительнее импорта СПГ из нестабильных регионов. Думаю, что действительно Китай сейчас может принять стратегическое решение о запуске строительства проекта "Сила Сибири-2". Мне кажется, что сейчас позиции сторон должны сближаться. Вплоть до 2025 года Россия была больше заинтересована в реализации этого проекта, чем КНР. Сейчас ситуация, мягко говоря, изменилась, поэтому у Пекина также серьезный интерес к реализации этого проекта. Теперь принципиальный вопрос, сумеют ли стороны договориться. Но подчеркиваю, и Китай, и РФ, на мой взгляд, практически в равной степени заинтересованы в реализации этого проекта. Сейчас у нас действует проект "Сила Сибири-1", который поставляет газ с месторождений на востоке, а месторождения Западной Сибири были ориентированы на поставки газа в Европу. Сейчас этот рынок для нас закрыт, и газовые мощности фактически простаивают. Конечно же, перенаправление столь существенных объемов газа в Китай было бы важным шагом в развитии российской газовой отрасли. Принципиальный вопрос — экономика этих поставок».

Проектирование трубопровода «Сила Сибири-2» началось пять лет назад. Планировалось, что его протяженность составит чуть меньше 7000 км, из них — почти 3000 будут проходить по российской территории. Как добавляет The Wall Street Journal, конфликт на Ближнем Востоке может также повлиять и на экспорт иранской нефти, 90% которой также закупает Китай. Издание отмечает, что у Соединенных Штатов есть набор санкций, которые запретят эти поставки. Но глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial заверил, что теперь Пекин может беспрепятственно приобретать иранское сырье, и выразил надежду, что Китай будет закупать больше топлива и у Америки.

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Анна Кулецкая