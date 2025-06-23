Удары не затронули рынки

Рынки слабо реагируют на американские удары по Ирану. Нефть резко подорожала, достигнув пятимесячных максимумов. Однако позже цены растеряли весь прирост. 22 июня на пике стоимость марки Brent превышала $81 за баррель, что стало рекордом с января, сообщает Bloomberg. Опасения из-за эскалации провоцируют рост цен на сжиженный природный газ и нефтепродукты. Бензин в моменте дорожал почти на 3% и превышал 250 центов за галлон. Аналитики рынка, опрошенные Bloomberg, допускают, что СПГ в Европе может подорожать на 10-20%. Впрочем, цены на нефть уже начали снижаться и опустились ниже $76 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

И в ближайшем будущем такая волатильность может стать привычной на рынке, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Рынки ждут сигналов. Будет ли Иран серьезно отвечать на атаку Соединенных Штатов? Ударит ли Тегеран по американским военным базам? Если будет дипломатический исход или некая сделка, тогда цены могут пойти вниз из-за того, что США могут смягчить часть санкций в отношении Ирана.

Тогда Исламская Республика сможет увеличить объем производства и, наоборот, насытит мировой рынок, а не создаст на нем дефицит. Цены могут упасть даже ниже тех показателей, которые были к началу данного конфликта, когда баррель Brent стоил в районе $64-65. Но в то же время все-таки удар Соединенных Штатов по Ирану стал определенным шагом в сторону перекрытия Ормузского пролива, поэтому сейчас рынок замер в ожидании, куда же качнется этот конфликт.

Если произойдет эскалация, есть ли какой-то предел роста цен? Котировки могут оказаться на уровне и $90, и $100, но произойдет это не стремительно. Иран все-таки экспортирует 1,5 млн баррелей в сутки — это большие объемы для мирового рынка, если они уйдут, возникнет дефицит. А если Ормузский пролив перекроют даже на несколько дней, это станет шоком для нефтяного и газового рынка, ведь СПГ из Катара будет так же заперт внутри Персидского залива. Мы еще и на газовом рынке увидим цены по несколько тысяч долларов за 1 тыс. куб. м.

Для России ситуация стала гораздо лучше, потому что цены на нефть с началом этого конфликта выросли примерно на $10, и даже с учетом того, что Москва по-прежнему дает скидку, все равно наша нефть подросла. Плюс вся эта напряженность подталкивает, например, Китай подписать соглашение по "Силе Сибири-2"».

После американских ударов Тегеран пригрозил закрыть Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Через него проходит пятая часть мировой торговли нефти и нефтепродуктами. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что такое решение было бы опасно и не пошло бы никому на пользу. Может ли Иран пойти на этот шаг? Независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов считает, что на полное перекрытие пролива Тегеран не решится: «Что Иран имеет в виду под закрытием Ормузского пролива? Это очень узкое горлышко, которое соединяет Персидский залив и Индийский океан. Перекрыть его значит закрыть фарватер. Если там затопить одно судно, то никакой танкер не пройдет. Произойдет полная блокировка, которая станет катастрофой для всего мира. Через Ормузский пролив проходит огромное количество нефти — 21% всего мирового сырья и 20% перевозок.

Но Иран сейчас обсуждает схему, когда его военные катера не будут пускать определенные танкеры. Скорее всего, западные, но, естественно, они будут выпускать танкеры арабских стран. Хотя я, честно, не могу представить себе, как это возможно, потому что грузопоток огромен, и если проверять документы, то там скопится огромное количество судов, которые будут стоять на рейде и ждать, пока их проверят. Поэтому на данный момент это скорее больше хайп и желание нефтяных трейдеров заработать на этой новости.

Если полное перекрытие все-таки произойдет, то в первую очередь, конечно же, пострадает Китай, потому что из тех 21% не менее трети нефти идет в КНР. Это сразу двойной удар по Китаю, как только Иран сделает такой "ход конем", он тут же потеряет вообще любых потенциальных друзей даже в арабском мире. США, наверное, все равно. Америка практически не получает нефть из Персидского залива. Это точно станет ударом по Европе и по Ближнему Востоку».

При этом кризис на Ближнем Востоке слабо влияет на финансовый рынок. Реакция здесь возможна только при серьезном усугублении ситуации, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский. Пока же рынок воспринимает удары США как разовую акцию, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Кроме нефтяного рынка, который переживает с 12 июня значительную волатильность, составляющую примерно 20%, финансовые площадки по большому счету ее не испытывали, потому что фактор неопределенности очень велик. Если нефть реагирует моментально, то финансовые рынки — с некоторым замедлением. На них гораздо сильнее влияют глобальные проблемы, например, тарифная война. Пока никакой фундаментальной дестабилизации не происходило. Главная проблема: с большой долей вероятности, нас ждет довольно серьезная волатильность в нефтяных ценах, но, может быть, и на фондовых рынках. Никто не понимает, что такое "фундаментальное окончание конфликта", есть ли какой-то одномоментный конец или это будет вялотекущий процесс.

Нефтяной рынок реагирует ситуативно, а вот фондовые — только на какие-то суперглобальные потрясения».

Российская валюта продолжает незначительно укрепляться. Доллар на межбанке стоит чуть выше 78 руб., евро — около 90 руб. По данным иранских и иракских СМИ, 23 июня была атакована американская военная база в Сирии. Тем временем Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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Анна Кулецкая