Не хабом единым

«Газпром» отказался от создания «крупнейшего газового хаба» в Турции. Проект в 2022 году предложил реализовать Владимир Путин через несколько недель после взрыва на «Северных потоках». Но в «Газпроме» решили, что идея нежизнеспособна, сообщили источники Bloomberg. Ожидалось, что турецкий хаб поможет компании восстановить позиции в Европе, после того как остановился транзит по прежним маршрутам. Агентство отмечает, что проект свернули как минимум по двум причинам: ограниченные мощности турецких газопроводов в южную Европу и нежелание Анкары продавать газ вместе с «Газпромом».

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Кроме того, Россия продолжает поставки в регион и без турецкого хаба, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Публикация о закрытии хаба — это на самом деле констатация факта, что его официально не запустили, а так, как он работает сейчас, он и дальше будет работать. Зачем нужен газовый хаб? В 2022 году европейские компании боялись покупать российский газ, хотя прямого запрета не было. И хаб нужен, чтобы европейские компании говорили, мол, мы не у России купили газ, а на газовом хабе, а там разный бывает, там и СПГ не иранский, а азербайджанский.

Но стало понятно, что российский газ покупать можно, что ничего за это не будет. Сама идея газового хаба в Турции потеряла актуальность. "Газпром" и так излишки, которые у него были, по "Турецкому потоку" спокойно продавал. То есть на практике некие элементы хаба на самом деле стали работать. Я думаю, предполагалось, что если на первом этапе излишки, которые и так приходят по "Турецкому потоку", будут на этом хабе покупать, это позволит европейцам ничего не бояться и закупать газ в полном объеме. Тогда можно было бы подумать о том, чтобы построить еще одну трубу.

А так изначально объем ограничен пропускной способностью "Турецкого потока"».

Последний маршрут для поставок газа из России в Европу пролегает через Турцию по двум трубопроводам — «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Оба проходят по дну Черного моря. Транзит через Украину прекратился 1 января 2025-го. После падения поставок в Европу «Газпром» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, писала Financial Times. Компания отказывается от выплаты дивидендов третий год подряд. При этом в 2024 году прибыль монополиста превысила 1,2 трлн руб. против убытка в 600 млрд руб. годом ранее.

Идея создания турецкого хаба еще в 2022 году выглядела сомнительно, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Никакого проекта у "Газпрома" не было. Были обсуждения, анализ возможности развития турецкого газового хаба. Под газовым хабом обычно подразумевается точка, где происходят торговые сделки, и на более развитом этапе осуществляется ценообразование. Что касается ценообразования, это была мечта совершенно несбыточная.

Энергетическая политика Реджепа Тайипа Эрдогана весьма консервативна, внутренний рынок, по сути, закрыт для нерезидентов. Остаются только поставки в направлении Греции, которые не имеют практически свободных мощностей, а никаких планов по расширению этих мощностей в рамках развития газового хаба не было. Можно положить хоть десять трубопроводов из России в Турцию, но бутылочное горлышко находится на границе Турции и ЕС.

И строить инфраструктуру на территории ЕС, в Греции или Болгарии, должен оператор газотранспортной системы данной страны ЕС.

Есть планы по увеличению поставок азербайджанского газа в направлении Европы, но они никак не связаны с турецким газовым хабом. Поэтому вся идея изначально была очень странной, ее так и воспринимали и в "Газпроме", и на экспертном уровне. Может быть, в 2030-е годы что-то и заработает, и роль Турции на газовом рынке Европы усилится, но это тоже требует очень больших усилий, потому что основная проблема Турции — ее периферийное расположение относительно Европы».

В подвешенном состоянии остается и другой газовый проект России — трубопровод в Китай «Сила Сибири-2», хотя его проектирование началось пять лет назад. С тех пор официальные лица не раз заявляли, что «почти все его параметры согласованы», а в Монголии, через территорию которой пройдет транзит, ожидали начала строительства в 2024-м. В мае 2025-го Владимир Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию проекта.

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Даниил Бабкин