Профессор заказных наук

Виновным в организации похищения и заказного убийства, но заслуживающим снисхождения признала коллегия присяжных Мособлсуда бывшего профессора МГТУ имени Баумана, а затем биржевого брокера, гражданина России и Великобритании Александра Кибальченко. Четыре года назад по его просьбе несколько молодчиков средь бела дня прямо у здания одного из столичных райсудов усадили в машину талантливого физика и программиста Тимура Зайниева, вывезли его за МКАД и убили. Как оказалось, расправу заказал его собственный тесть, который после развода молодого человека с его дочерью участвовал в дележе недвижимости и праве опеки над детьми. Исполнителя убийства присяжные сочли виновным без снисхождения, а двух соучастников похищения оправдали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор и разработчик многоразового космического корабля «Буран» Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Профессор и разработчик многоразового космического корабля «Буран» Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Вердикт по резонансному уголовному делу в отношении 69-летнего Александра Кибальченко и его предполагаемых сообщников коллегия присяжных вынесла в ночь на среду. Между тем материалы расследования поступили в Мособлсуд еще в 2022 году, а их рассмотрение по существу заняло почти полтора года. На прошлой неделе состоялись прения сторон, в которых господин Кибальченко, обвиняемый в организации сопряженного с похищением человека убийства по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), попросил присяжных его оправдать. Он заявил, что чувствует свою ответственность за смерть бывшего родственника, «готов нести этот крест», но напрямую к ней отношения не имеет, поскольку лишь рассказал о своих разногласиях знакомому Роману Осипову. А тот уже действовал самостоятельно — вмешался в семейный конфликт, похитил Тимура Зайниева и убил его.

Подсудимый Осипов, также обвиняемый в убийстве с отягчающими обстоятельствами, отказался давать показания во время суда и даже выступить с последним словом.

Максим Енбеков и Владислав Мельников, которым инкриминировали похищение человека, просили коллегию их оправдать, так как они якобы не знали о совершающемся преступлении, а думали, что помогают полиции задержать злоумышленника.

Еще один фигурант, Владимир Филимончук, как рассказывал “Ъ”, участвовавший как в похищении, так и в убийстве, во время суда заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО. Его дело было выделено в отдельное производство, а судьба неизвестна.

24 июня председательствующая выступила с напутственным словом к присяжным, которые в восьмом часу вечера удалились в совещательную комнату. Там они пробыли около четырех часов, но потом суд вернул их в совещательную комнату для устранения противоречий в ответах на 17 поставленных вопросов. В итоге коллегия, состоявшая из шести мужчин и двух женщин, единодушно признала Романа Осипова виновным и не заслуживающим снисхождения. Господин Кибальченко шестью голосами против двух был признан виновным, но мнение о снисхождении к нему разделилось поровну, что по закону трактуется в пользу подсудимого. Такую же позицию присяжные заняли в отношении Максима Енбекова и Владислава Мельникова. Заседатели признали факт преступного деяния, участия в нем обвиняемых, но сочли их невиновными, признав их версию о том, что парни, которым на тот момент не было еще и 20 лет, добросовестно заблуждались в том, что помогали правоохранителям. В итоге их в час ночи под радостные восклицания родных конвой освободил из-под стражи.

Как сообщал “Ъ”, конфликт между молодым перспективным физиком и программистом Тимуром Зайниевым и Александром Кибальченко, в прошлом профессором МГТУ имени Баумана, а ныне брокером на фондовой бирже, имеющим помимо российского и гражданство Великобритании, произошел на семейной почве. Господин Зайниев развелся с его дочерью, и супруги начали тяжбу как за недвижимость, так и возможность опеки над детьми и встреч с ними. В ходе разбирательств программист отстоял проживание детей в России и запрет на их вывоз в Великобританию к бывшему тестю. Весной 2021 года, после одного из судебных заседаний, Тимура Зайниева у здания Хорошевского райсуда столицы четверо человек, обездвижив электрошокером, затолкнули в машину и вывезли в подмосковный гараж. Там бывший полицейский-водитель патрульно-постовой службы МВД Роман Осипов задушил жертву. Интересно, что убийца представлялся полковником ФСБ, курирующим «Росатом».

Лжечекист, согласно материалам дела, согласился убрать неугодного родственника брокера за $50 тыс., а для реализации замысла привлек трех своих знакомых.

Все исполнители преступления были задержаны уголовным розыском в течение двух суток после убийства, так как момент похищения попал на камеры системы «Безопасный город». Предполагаемый организатор преступления планировал скрыться за границу через Белоруссию, но был пойман в последний момент на вокзале. Свою вину Александр Кибальченко отрицал, утверждая, что у него были хорошие отношения с зятем, а $50 тыс. он передал исполнителю Осипову как инвестицию в некий проект по созданию «структурированной» «ювенильной» воды на предприятиях «Росатома». При этом на очной ставке с исполнителем он заявил, что просил его не убивать зятя, а лишь провести с ним «медиацию» по существующему конфликту. Позже свои слова профессор объяснил страхом перед «полковником ФСБ». Кстати, сам лжечекист отказ от дачи показаний также объяснил боязнью за свою жизнь даже в условиях СИЗО. Интересно, что защита ученого много раз ссылалась на плохое состояние его здоровья, что стало причиной помещения его не в СИЗО, а под домашний арест. Но пожилой человек, как сообщал “Ъ”, вместо визита к врачу попытался совершить побег, срезав «электронный браслет», его поймали в лесу возле аэропорта Домодедово.

Адвокат Антон Щербаков, представляющий родителей Тимура Зайниева, отметил «высокую состязательность процесса» и выразил удовлетворение тем, что удалось добиться правосудия для виновников смерти молодого человека. Решение присяжных о снисхождении в отношении Кибальченко и невиновности Мельникова и Енбекова в похищении потерпевшего он считает «основанным в большей степени на эмоциях», отмечая, что недаром их голоса по этим вопросам разделились поровну. Его коллега, адвокат АБ «Закон» Вильгельм Капасовский, сообщил, что обсуждение последствий вердикта назначено на 25 июля 2025 года, когда стороны выразят свое мнение о наказании для виновных, после чего суд удалится для вынесения приговора.

Между тем один из шести участвовавших в процессе адвокатов господина Кибальченко сказал “Ъ”, что без разрешения подзащитного не может комментировать процесс.

Сергей Сергеев