Британскоподданый сбежал под стражу

Всего около двух месяцев провел на свободе ученый и разработчик многоразового космического корабля «Буран» Александр Кибальченко. Пожилой изобретатель, имеющий подданство Великобритании, находился в СИЗО по обвинению в организации заказного убийства собственного зятя, но был переведен под домашний арест по медицинским показаниям. Диагноз вызвал сомнения у прокуратуры и потерпевшей стороны, потребовавших его дополнительного изучения. Огласить выводы врачей должны были во вторник, однако, не дожидаясь их, фигурант попытался бежать из-под надзора. Нашли его в лесу возле аэропорта, а потом вернули под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Месяца два назад адвокаты Александра Кибальченко, ссылаясь на тяжесть имеющихся у него заболеваний и последствий инсульта, которые входят в утвержденный правительством РФ список болезней, препятствующих содержанию под стражей, добились его перевода под домашний арест. Прокуроры и представители потерпевших были против, отмечая, что Александр Кибальченко, в прошлом ученый-изобретатель, а ныне трейдер на фондовой бирже, обладает значительными финансовыми возможностями, а также имеет британское гражданство и постоянно проживает в своем особняке на Туманном Альбионе, куда теперь и может скрыться. Кроме того, у них вызывала сомнение тяжесть состояния обвиняемого, которое не ограничивало его жизнедеятельность и не требовало лечения в условиях стационара. В итоге Мособлсуд решил: пока оставить пожилого мужчину дома, а врачебные документы направить на экспертизу.

Огласить выводы планировалось на заседании 18 апреля, после чего вернуться к вопросу о мере пресечения, а также наконец приступить к отбору коллегии присяжных, на участии которых в процессе настаивал подсудимый. Однако суду сначала пришлось изучить представление сотрудников ФСИН, на которых возложен контроль за соблюдением установленных судом для Александра Кибальченко ограничений. Оказалось, что в минувшее воскресенье арестант, находившийся в квартире дома на Земляном Валу, уведомил инспектора уголовно-исполнительной инспекции, что намерен в 18:30 посетить врача в поликлинике в районе станции метро «Динамо», чтобы сделать УЗИ внутренних органов. Особых подозрений, несмотря на необычное время визита в пасхальный вечер, это не вызвало.

По некоторым данным, обвиняемый в последнее время 12 раз был у врача, хотя необходимые для направления в больницу бумаги не собрал.

Но вскоре начались странности: по данным электронного браслета удалось выяснить, что машина с Александром Кибальченко поехала в сторону Рублевского шоссе, оттуда повернула на МКАД, а затем проследовала по направлению к поворотам на Киевское и Калужское шоссе.

Там сигнал внезапно пропал: скорее всего, браслет с ноги был срезан и выброшен. Тем не менее через некоторое время оперативники уголовного розыска полиции смогли найти беглеца в лесу возле деревни неподалеку от аэропорта Домодедово. При себе у него не было ни документов, ни кредитных карточек, ни телефона — только 157 тыс. руб. Есть подозрение, что у него была и сумма в валюте, но от нее он мог избавиться, как и от других своих вещей перед задержанием. Мужчину доставили в отдел полиции, где он попытался объясниться: якобы в поликлинике ему стало плохо, о чем он даже сообщал во ФСИН, но потом в такси он потерял сознание и стал жертвой неких грабителей. Правда, воры были весьма странными, так как забрали электронный браслет и все остальное, но оставили жертве деньги. В итоге суд, несмотря на протесты защиты, решил снова заключить обвиняемого в СИЗО.

«К счастью, правоохранительные органы сработали оперативно и наш мнимый больной был вовремя, буквально на бегу пойман»,— заявил «Ъ» представитель потерпевшей стороны адвокат Антон Жаров. По его словам, потерпевшие с самого начала говорили, что домашний арест Александру Кибальченко нужен лишь для того, чтобы попытаться скрыться. «Полагаем, что в СИЗО ему будет лучше»,— заключил адвокат.

Александр Кибальченко обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в заказном убийстве своего зятя — физика и программиста Тимура Зайниева. По версии следствия, между ними возникли разногласия после развода последнего с женой. Бывшие супруги делили как недвижимость, так и возможность опеки и встреч с детьми. Судебные тяжбы, в ходе которых господин Зайниев добился запрета на вывоз детей к тестю в Великобританию, сопровождались ссорами и взаимными обвинениями. Как считают в СКР, кончилось все тем, что весной 2021 года после одного из заседаний программиста прямо у здания суда трое нанятых Александром Кибальченко людей запихнули в машину, обездвижив электрошокером, и вывезли в подмосковный гараж, где один из них — бывший сотрудник МВД Роман Осипов — задушил жертву. Оперативники раскрыли преступление по горячим следам, задержав как убийцу, так и троих его сообщников: Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова. Организатор убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ) свою вину отрицал, хотя некоторые из исполнителей, которым в зависимости от роли также предъявили обвинение и в похищении человека (ст. 126 УК РФ), и в незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК РФ), давали признательные показания. Они даже сообщили, что предполагаемый заказчик лично приезжал на место расправы, чтобы убедиться в устранении экс-родственника.

Сергей Сергеев