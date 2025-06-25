Правительство расширило список болезней, препятствующих заключению в СИЗО

Правительство расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих заключению под стражу подозреваемых и обвиняемых. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства пишет, что в перечень добавлены в том числе многоплодная беременность, ишемическая болезнь сердца, астма, артрит, артроз, мочекаменная болезнь и дерматит.

Перечень был обновлен на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Общественной палаты и Совета по правам человека, уточнили в правительстве. Сколько заболеваний добавили в список — неизвестно.

«Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру»,— говорится в сообщении правительства.

В предыдущем списке числилось 86 заболеваний, включая некоторые инфекционные и паразитарные болезни, заболевания эндокринной системы, системы кровообращения, мочеполовой системы, органов дыхания и органов пищеварения. В конце апреля Минюст предлагал расширить перечень до 166 наименований. В частности, проект Минюста предполагал, что перечень будет приведен в соответствие с МКБ-10 (международной классификацией болезней).

Подробнее — в материале «Ъ» «Болезнь свободы».

Полина Мотызлевская