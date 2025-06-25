Глава СКР запросил доклад по делу об избиении пенсионера водителем скорой в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах причинения телесных повреждений пенсионеру водителем скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в медиапространстве опубликовали видеозапись, на которой прибывший на вызов водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения 80-летнему мужчине. Потерпевший сидел около одного из подъездов жилого дома. му потребовалась медицинская помощь.

По данному факту в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Руфия Кутляева